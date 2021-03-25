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Названы направления, куда полетят россияне на ноябрьские каникулы. Цены на отдых в Сочи бьют рекорды

После объявления ковидных каникул спрос на туры на первую неделю ноября вырос на треть

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Фото: @Pixabay
-Спрос вырос примерно на треть, дорожают авиабилеты и гостиницы, - говорит директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. - Естественно, люди массово выезжают в Сочи. С 30 октября по 7 ноября отели категории «4 звезды» стоят уже 90 тыс. рублей на неделю на завтраках, пятизвездочные отели стоят 140 тыс. рублей на двоих на завтраках. И это без дороги, авиабилетов, трансфера, страховки, плюс еще надо потратиться на обед и ужин.

Кроме Краснодарского края, по словам эксперта, в эти ковидные каникулы мегаспросом пользуется Калининградская область: «это единственная возможность увидеть Европу сейчас для россиян, в Калининград едут не только Москва и Питер, как это было раньше, едут со всей страны: от Ростова до Хабаровска.

Из зарубежных направлений в топе Турция. Путевка на ноябрьские каникулы обойдется от 60 тыс. рублей на двоих «все включено». Египет, где сейчас погода теплее, стоит от 80-90 тыс. рублей на двоих на неделю. 

-В Турции еще можно купаться: вода +23 градуса, воздух +26, и питание намного лучше, чем в Египте, - отмечает Алексан Мкртчян. - Турция и по цене, и по качеству выигрывает сильно.

Рубрика: Общество

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