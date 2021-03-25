Названы направления, куда полетят россияне на ноябрьские каникулы. Цены на отдых в Сочи бьют рекорды

Кроме Краснодарского края, по словам эксперта, в эти ковидные каникулы мегаспросом пользуется Калининградская область: «это единственная возможность увидеть Европу сейчас для россиян, в Калининград едут не только Москва и Питер, как это было раньше, едут со всей страны: от Ростова до Хабаровска.

Из зарубежных направлений в топе Турция. Путевка на ноябрьские каникулы обойдется от 60 тыс. рублей на двоих «все включено». Египет, где сейчас погода теплее, стоит от 80-90 тыс. рублей на двоих на неделю.