Лукашенко бредит? Есть ли связь между раком и ковидом
Онколог объяснил секрет белорусского «чуда» и рассказал, как связаны коронавирус и онкология
Александр Лукашенко заявил о целебном воздействии коронавируса на рак и связал снижение онкологии в республике с пандемией. Есть ли связь между «короной» и раком?
Президент Белоруссии на совещании в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова после общения с медиками заявил о прямой связи между заболеваемостью ковидом и раком. COVID не только на данном этапе придавил грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала», – огорошил научное сообщество Лукашенко. «...Дай Бог, чтобы COVID был лекарством от онкологических заболеваний», – добавил президент.
Новость о лечении рака ковидом попала в мировые СМИ. Медики – понятно, не белорусские – один за другим опровергают гипотезу Лукашенко о целебных антираковых свойствах коронавирусной инфекции.
Не в этом ли кроется секрет белорусского чуда?
Ряд врачей после «гипотезы» Лукашенко, напротив, высказались, что ковид оказывает еще более негативное воздействие на онкологических больных, они переносят инфекцию хуже, чем здоровые.
Так что польза от ковида все-таки есть, хоть и не очевидная, но Александр Григорьевич имел в виду другое А что – он и сам, наверное не до конца понял.