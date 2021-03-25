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Лукашенко бредит? Есть ли связь между раком и ковидом

Онколог объяснил секрет белорусского «чуда» и рассказал, как связаны коронавирус и онкология

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Фото: @Pixabay

Александр Лукашенко заявил о целебном воздействии коронавируса на рак и связал снижение онкологии в республике с пандемией. Есть ли связь между «короной» и раком?

Президент Белоруссии на совещании в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова после общения с медиками заявил о прямой связи между заболеваемостью ковидом и раком. COVID не только на данном этапе придавил грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала», – огорошил научное сообщество Лукашенко. «...Дай Бог, чтобы COVID был лекарством от онкологических заболеваний», – добавил президент.

Новость о лечении рака ковидом попала в мировые СМИ. Медики – понятно, не белорусские – один за другим опровергают гипотезу Лукашенко о целебных антираковых свойствах коронавирусной инфекции. 


– Это вряд ли, что такая связь существует, – говорит врач-онколог Европейского медицинского центра Павел Копосов. – По нашим пациентам могу сказать, что уменьшения количество раковых болезней не наблюдается. Напротив, в больнице, в которой я работаю, я вижу повышенное обращение граждан именно Белоруссии, такого не было в предыдущие годы.

Не в этом ли кроется секрет белорусского чуда?

Ряд врачей после «гипотезы» Лукашенко, напротив, высказались, что ковид оказывает еще более негативное воздействие на онкологических больных, они переносят инфекцию хуже, чем здоровые. 


– Мы видим большой прирост пациентов с ранними стадиями рака, такого не было в доковидные времена, – рассказывает Копосов. – Это связано с тем, что повсеместно стали делать КТ органов грудной полости. Пациентам, которые заболели ковидом, назначают антикоагулянты, и у них развивается кишечное или желудочное кровотечение. Его провоцируют только что сформировавшиеся опухоли. Таким образом мы можем выявить ранние раки ободочной кишки или желудка и назначить лечение вовремя.

Так что польза от ковида все-таки есть, хоть и не очевидная, но Александр Григорьевич имел в виду другое А что – он и сам, наверное не до конца понял.

Рубрика: Общество

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