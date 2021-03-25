Лукашенко бредит? Есть ли связь между раком и ковидом

Александр Лукашенко заявил о целебном воздействии коронавируса на рак и связал снижение онкологии в республике с пандемией. Есть ли связь между «короной» и раком?

Президент Белоруссии на совещании в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова после общения с медиками заявил о прямой связи между заболеваемостью ковидом и раком. COVID не только на данном этапе придавил грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала», – огорошил научное сообщество Лукашенко. «...Дай Бог, чтобы COVID был лекарством от онкологических заболеваний», – добавил президент.

Новость о лечении рака ковидом попала в мировые СМИ. Медики – понятно, не белорусские – один за другим опровергают гипотезу Лукашенко о целебных антираковых свойствах коронавирусной инфекции.



