Из-за утечки газа разнесло несколько квартир в Набережных Челнах, но никто не умер
Пожарные приходили в дом с проверкой за месяц до ЧП
В Набережных Челнах на верхних этажах жилой пятиэтажки произошел взрыв. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Осколки окон и бетонных конструкций разлетелись на десятки метров.
Всего из дома эвакуированы 32 человек. Телеграм-канал SHOT пишет, что под завалами сейчас остается 70-летний пенсионер, в квартире которого произошел взрыв. Известно, что мужчина болеет алкоголизмом. Также исходят крики о помощи от женщины под обломками на четвертом этаже.
Известно, что пожарная служба приходила в дом с проверкой месяц назад.
По данным «Интерфакса», четверо человек госпитализированы в больницу, один в тяжёлом в состоянии. ЧП обошлось без смертельных жертв. Предварительная причины взрыва – утечка газа из неисправного шланга.