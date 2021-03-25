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Из-за утечки газа разнесло несколько квартир в Набережных Челнах, но никто не умер

Пожарные приходили в дом с проверкой за месяц до ЧП

Фото: сообщество «Подслушано в Павлово»

В Набережных Челнах на верхних этажах жилой пятиэтажки произошел взрыв. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Осколки окон и бетонных конструкций разлетелись на десятки метров.

Всего из дома эвакуированы 32 человек. Телеграм-канал SHOT пишет, что под завалами сейчас остается 70-летний пенсионер, в квартире которого произошел взрыв. Известно, что мужчина болеет алкоголизмом. Также исходят крики о помощи от женщины под обломками на четвертом этаже.

Известно, что пожарная служба приходила в дом с проверкой месяц назад.

По данным «Интерфакса», четверо человек госпитализированы в больницу, один в тяжёлом в состоянии. ЧП обошлось без смертельных жертв. Предварительная причины взрыва – утечка газа из неисправного шланга.

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