Два выходных от Путина, взрыв пятиэтажки и Татарстан без президента: новости к вечеру 25 октября
Дайджест событий к окончанию понедельника
Путин поручил выделить для каждого россиянина два выходных, в которые они должны сделать прививки от коронавируса. Как сообщает официальный канал «Спутника V» в Telegram, вакцинация подростков от коронавируса почти не показывает каких-либо побочных эффектов. В НИЦ имени Гамалеи подтвердили, что антитела к ковиду держатся в организме не менее полугода.
Россия тем временем снова бьёт антирекорды по смертности от ковида: 37 930 новых заболевших за сутки. Выздоровели за сутки почти вдвое меньше – 20 690 человек. Умерли за сутки 1 069 человек.
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Шесть человек пострадали в результате взрыва в жилом пятиэтажном доме в Набережных Челнах. Один пострадавший в тяжёлом состоянии. Предполагается, что взрыв произошёл из-за утечки газа из неисправного оборудования. Квартира, в которой произошёл взрыв принадлежит 70-летнему пенсионеру, имеющему проблемы с алкоголем. Осколки от взрыва разлетелись на десятки метров от дома.
Сын приближенного в Путину предпринимателя Евгения Пригожина Павел получил контролирующую долю в компании «Турстатус», которая до этого принадлежала его матери Любови. Ранее «Экологическая вахта по Северному Кавказу» отмечала, что именно эта фирма строила «дачу» под Геленджиком и обвиняла застройщиков в вырубке старовозрастных краснокнижных сосен. Подробнее можно прочитать здесь.
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