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Два выходных от Путина, взрыв пятиэтажки и Татарстан без президента: новости к вечеру 25 октября

Дайджест событий к окончанию понедельника

Фото: сообщество «Подслушано Салават»

Путин поручил выделить для каждого россиянина два выходных, в которые они должны сделать прививки от коронавируса. Как сообщает официальный канал «Спутника V» в Telegram, вакцинация подростков от коронавируса почти не показывает каких-либо побочных эффектов. В НИЦ имени Гамалеи подтвердили, что антитела к ковиду держатся в организме не менее полугода.

Россия тем временем снова бьёт антирекорды по смертности от ковида: 37 930 новых заболевших за сутки. Выздоровели за сутки почти вдвое меньше – 20 690 человек. Умерли за сутки 1 069 человек.

Шесть человек пострадали в результате взрыва в жилом пятиэтажном доме в Набережных Челнах. Один пострадавший в тяжёлом состоянии. Предполагается, что взрыв произошёл из-за утечки газа из неисправного оборудования. Квартира, в которой произошёл взрыв принадлежит 70-летнему пенсионеру, имеющему проблемы с алкоголем. Осколки от взрыва разлетелись на десятки метров от дома.

Сын приближенного в Путину предпринимателя Евгения Пригожина Павел получил контролирующую долю в компании «Турстатус», которая до этого принадлежала его матери Любови. Ранее «Экологическая вахта по Северному Кавказу» отмечала, что именно эта фирма строила «дачу» под Геленджиком и обвиняла застройщиков в вырубке старовозрастных краснокнижных сосен. Подробнее можно прочитать здесь.

Коротко о других новостях:

  • Из-за роста стоимости сырья и упаковки на 10-20% вырастут цены на крупы в России в ноябре
  • Россия выдвинула на «Оскара» фильм Киры Коваленко о жизни девушки из Северной Осетии «Разжимая кулаки» 
  • Госсовет Татарстана отказался одобрять федеральный законопроект, который запрещает называть руководителя субъекта президентом
  • Наталья Орейро и её сын 2012 года рождения получили российское гражданство

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Рубрика: Общество

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