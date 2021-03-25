«Этот человек не вызывает у меня доверия»: в интернете обратили внимание на объяснение Хинштейна о регистрации в мессенджерах по паспорту

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал журналистам, что новые правила для использования сервисов обмена мгновенными сообщениями - это всего лишь поправки к уже существующему закону, и они не повлияют на работу приложений.

«Правила для владельцев мессенджеров были введены еще в 2018 году. Сейчас подписано новое постановление. Они обязаны запросить у оператора связи подтверждение о номере телефона и только после этого оказывать услуги. Если оператор связи впоследствии расторгает договор с пользователем, он обязан сообщить об этом владельцу мессенджера», - объяснил он.

В октябре 2018 года российское правительство утвердило правила идентификации пользователей в мессенджерах. После того, как пользователь указал номер телефона при регистрации, приложение обязано отправить запрос оператору, и тот должен в течение 20 минут проверить, существует ли в его базе данных клиент с таким номером.

На основе полученного от оператора ответа, мессенджер решает предоставлять ли пользователю услуги. После подтверждения информации оператор присваивает пользователю уникальный код идентификации, а также делает запись об использовании абонентом конкретного мессенджера.

Новое постановление, опубликованное 21 октября на официальном портале правовой информации, вступит силу с 1 марта следующего года. Документ заменяет собой постановление 2018 года. Новые правила повторяют уже существующие за исключением ряда формулировок.

Впрочем, в соцсетях к словам Хинштейна отнеслись по своему.

«Значит, точно, будет по паспорту», - уверен читатель.

«Сначала эти ребята-депутаты все отрицают, а потом вдруг оказывается, что так оно и есть. К чему это? Они хотят показать, что ложь это их кредо?» - не понимает россиянин.

«Этот человек не вызывает у меня доверие», - написал москвич.

«Конечно, не будет, тогда самим же депутатам надо будет регистрироваться. А ведь они любят вместо дел в Думе трепаться в соцсетях, и вацапах с телегами», - пишет экономист.