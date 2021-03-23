«Берут пример с главного»: В Cети не удивились, что идея о невыполненных предвыборных обещаниях так и не прошла

В электронной базе данных Госдумы опубликован официальный документ, согласно которому правительство отказалось поддержать законопроект об ответственности за невыполнение предвыборных обещаний.

Отмечается, что выполнение предвыборных обещаний - и так политическая обязанность выборного лица. А введение уголовной ответственности за невыполнение предвыборного обещания с использованием неконкретизированных оценочных формулировок «непринятие всех зависящих от него мер», «четко определенное данное в безусловной форме обязательство», «совершить в будущем», может привести к произвольному правоприменению.

Также в правительстве отметили, что в пояснительной записке к проекту не приведены статистические данные, позволяющие криминализовать невыполнение обещаний, а сам проект составлен без учета положений Федерального закона «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», предусматривающей внесение изменений в указанный Кодекс отдельными федеральными законами.

Законопроект внес в Госдуму в августе депутат Ярослав Нилов. В нем предусматривались штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период 1-2 года, либо принудительные работы на срок до года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

По словам автора инициативы, «невыполнение предвыборного обещания» означает, что избранный чиновник или депутат не предпринял «всех зависящих от него мер», чтобы сдержать данное избирателям слово. Уточняется, что речь идет, в том числе, об обещаниях, которые содержатся в тексте предвыборной программы, опубликованной кандидатом или выдвинувшей его политической партией. При этом «аморфные и неопределенные по своему характеру» предвыборные обещания, например, «сделать жизнь в России лучше» и другие, не должно были бы подпадать под действие этого закона.

Читатели в соцсетях не удивились такому развитию событий. И это тот случай, что даже объяснять не нужно, почему.

«В этой ситуации самым неприятным является то, что избиратели никоим образом не могут повлиять на дальнейшую судьбу своих избранников, даже если очевидно, что его действия идут в разрез со всеми обещаниями и интересами избравших их граждан. Это не демократия, а показуха…» - считает читатель.

«Очень жаль. Хотя, результат был предсказуем», - отметил россиянин.

«Опять предложили хорошую идею, но абсолютно никак её не проработали, чтобы точно отклонили. Проходили уже. Все оппозиционные партии, якобы думающие о народе, так поступали, а правящая партия без пинка от Путина ни за что не станет работать в интересах народа. Да и то, заставишь с горем пополам сделать одно, обязательно нагадят в другом», - негодует пенсионер.

«Закон должен быть не об уголовной ответственности, а о праве избирателей отозвать своего кандидата, не выполняющего обязательства, одновременно с лишение права избираться в выборные органы. Кроме того у депутата должны быть еженедельные часы приема избирателей, которые он не может игнорировать», - считает юрист.

«Просто лапшу на уши людям повесили. Места тёпленькие застраховали», - считает сибиряк.

«Обещать, не значит жениться, только наивные граждане верят обещаниям», - утверждает дальнобойщик.

«Вот предложили бы за это премии давать, прошло бы...» - уверен москвич.

«Ответственность не в почете сегодня. Главный девиз «Обещать - не значит жениться». Но ведь токарь отвечает за работу, дворник - отвечает, учитель с водителем - отвечают, а политикам это не надо», - негодует петербуржец.

«Тот, кто это внёс на рассмотрение - явно экстремист по нынешним путинским временам», - иронизирует читатель.

«Понятно, кто отклонил – те, кто обещает и не выполняет. Во главе с главным обещающим!» - пишет студент.

«Берут пример с самого главного, тот тоже любит наобещать, а потом просит отнестись с пониманием», - звучит еще один пост возмущения.

«Кто же против себя примет закон? Это как пчелы против мёда», - объясняет медик.