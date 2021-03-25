Жители Тюмени задыхаются после сожжения местной птицефабрикой миллионов зараженных кур

В Тюмени местная птицефабрика, вынужденная уничтожить 4,3 голов кур из-за выявленного у них гриппа, выбрасывает останки птиц после сжигания в поле. Оттуда их разносят дикие животные, пишет Readovka.

Ранее местные жители жаловались, что им приходится терпеть смрадный запах жженых перьев и паленой курицы. Из-за этого уже введен режим ЧС в поселках Андреевский и Боровский.

Граждане жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли и невозможность уснуть. Резкий едкий запах чувствуется и в центре города, и на окраинах. При этом организация пока уничтожила только 1,5 миллиона заболевших кур.