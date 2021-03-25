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Жители Тюмени задыхаются после сожжения местной птицефабрикой миллионов зараженных кур

Местные жители жалуются на ухудшение самочувствия из-за смрада

Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО

Сжигание больных гриппом кур

В Тюмени местная птицефабрика, вынужденная уничтожить 4,3 голов кур из-за выявленного у них гриппа, выбрасывает останки птиц после сжигания в поле. Оттуда их разносят дикие животные, пишет Readovka.

Ранее местные жители жаловались, что им приходится терпеть смрадный запах жженых перьев и паленой курицы. Из-за этого уже введен режим ЧС в поселках Андреевский и Боровский.

Граждане жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли и невозможность уснуть. Резкий едкий запах чувствуется и в центре города, и на окраинах. При этом организация пока уничтожила только 1,5 миллиона заболевших кур.

Предполагается, что заражение птиц произошло из-за воды в реке Ток. Заразу перенесли дикие гуси. Сейчас в ряде регионов на птицефабриках объявлен карантин.

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