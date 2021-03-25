Омской пенсионерке, прожившей 35 лет в бочке, купили на пожертвования квартиру

Светлана Чернова из Омска прожила 35 лет в бытовке, сооруженной из большой бочки. Завод, на котором женщина трудилась крановщицей, предоставил это помещение как временное. Но очередь до Светланы так и не дошла, пишет «Город 55».

На историю пенсионерки обратила внимание анонимный блогер-филантроп Елена @trishhhh_duble2 . На своей странице она опубликовала репортаж из жилой бочки и открыла сбор на покупку квартиры у пенсионерки.

В разговоре с журналистами пенсионерка отмечала, что пять месяцев провела в больнице из-за коронавируса. В стационаре ей несколько раз предлагали перейти из своей бочки в дом престарелых, но она боится таких учреждений из-за того, что наслышана о жестоком обращении с пенсионерами в них.

Воду Светлане привозили флягами, а помыться пускали жители ближайших домов.

«Сейчас так много рассказывают про аналогичные истории, то дед в шалаше, то бомжей вижу: зима, 42 градуса, а он в коробке на улице спит! Думаю, так у меня еще благоустроенная бочка», – говорила пенсионерка.