Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:16

Омской пенсионерке, прожившей 35 лет в бочке, купили на пожертвования квартиру

Женщина отказывалась переезжать в дом престарелых. Ее историю заметили СМИ и благотворительница из Instagram

Фото: Instagram @trishhhh_duble2

Светлана Чернова

Светлана Чернова из Омска прожила 35 лет в бытовке, сооруженной из большой бочки. Завод, на котором женщина трудилась крановщицей, предоставил это помещение как временное. Но очередь до Светланы так и не дошла, пишет «Город 55».

На историю пенсионерки обратила внимание анонимный блогер-филантроп Елена @trishhhh_duble2 . На своей странице она опубликовала репортаж из жилой бочки и открыла сбор на покупку квартиры у пенсионерки.

В разговоре с журналистами пенсионерка отмечала, что пять месяцев провела в больнице из-за коронавируса. В стационаре ей несколько раз предлагали перейти из своей бочки в дом престарелых, но она боится таких учреждений из-за того, что наслышана о жестоком обращении с пенсионерами в них.

Воду Светлане привозили флягами, а помыться пускали жители ближайших домов.

«Сейчас так много рассказывают про аналогичные истории, то дед в шалаше, то бомжей вижу: зима, 42 градуса, а он в коробке на улице спит! Думаю, так у меня еще благоустроенная бочка», – говорила пенсионерка.

За четыре дня подписчики Елены собрали 2,4 миллиона рублей, на которые была куплена квартира в доме 2012 года постройки.

Омичка сказала, что из своей бочки не будет забирать никакую утварь. Собранных денег хватило и на то, чтобы обустроить купленную квартиру мебелью.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 3 дня назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Расследование 2 дня назад

Курортный Роман Татьяны Навки

Расследование 1 неделю назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 3 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Общество 2 часа назад

Жители Тюмени задыхаются после сожжения местной птицефабрикой миллионов зараженных кур

Общество 2 часа назад

«В этих предсказаниях и Вангой быть не нужно»: в сети критикуют очередного эксперта по коронавирусу

Общество 3 часа назад

«У России появился свой Сноуден. Интересно, как теперь отреагирует Путин?»

Общество 3 часа назад

На Пушкинской площади задержаны пятеро активистов

Общество 3 часа назад

«Опять десять дней без зарплаты? А детям что сказать, кто их накормит?»

Общество 3 часа назад

Площадь несанкционированных искусств: как граждане «самовыражаются» возле Кремля

Общество 4 часа назад

«Власти пошли по пути запугивания»: Передавший видеоархив с пытками заключенных прокомментировал объявление его в розыск

Общество 6 часов назад

В Сочи жители перекрыли трассу, на которой произошло ДТП с Собчак

Общество 6 часов назад

Был интернет по карточкам, стали мессенджеры по паспорту: Правительство России изменило правила пользования мессенджерами

Общество 7 часов назад

Оголение груди на Красной площади – неуважение к обществу: звезде OnlyFans грозит срок

Политика 7 часов назад

У талибов прекрасные виды на Москву

Общество 7 часов назад

Найденная мертвой в тобольском монастыре послушница была отправлена туда на перевоспитание отчимом

Общество 8 часов назад

Информатора Gulagu.net Сергея Савельева объявили в розыск

Общество 8 часов назад

В России зафиксировали очередной рекорд смертности и заболевших от COVID-19

Общество 9 часов назад

Эксперт: людям с медотводом от вакцинации стоит перейти на удаленку и уехать за город

Общество 9 часов назад

Суббота без новых иноагентов, регионы без QR-кодов: новости к утру 23 октября

Общество 9 часов назад

«Если это чья-то ошибка, то за нее придется заплатить»: родители убитой Болдуином оператора требует наказать виновных

Политика 19 часов назад

Сайт Путина к выборам 2018 года заблокировали из-за рекламы казино

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика