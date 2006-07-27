Найденная мертвой в тобольском монастыре послушница была отправлена туда на перевоспитание отчимом

Вечером 21 октября в Иоанно-Введенском женском монастыре в Тобольске был обнаружен труп 17-летней девушки. Как пишет URA.ru, послушница не явилась на ужин и за ней отправили 12-летнюю девочку. Именно ребенок и обнаружил труп.

«Воспитатель заметил, что ребенка нет за столом, ее же накормить надо. Она за ней 12-летнюю Настю отправила. Та побегала, в комнатах ее нет, проверила на пожарной лестнице. Девочка вернулась, заикается»

, – рассказал анонимный источник издания.

Одна из послушниц монастыря рассказала, что девушка встречалась с замужним мужчиной.

В монастыре несовершеннолетняя оказалась по решению отчима, который таким образом хотел направить падчерицу «на путь истинный». Известно, что у подростка были проблемы с запрещенными веществами.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней. Известно, что год назад в монастыре уже проводилась проверка в отношении одной из служительниц. Женщину, которая воспитывает около семи детей, включая приемных, подозревали в жестоком отношении к несовершеннолетним.

Известно, что погибшей не давали пользоваться телефоном за исключением случаев, когда нужно было позвонить родным, а также не давали слушать радио.

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