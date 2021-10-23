На Пушкинской площади задержаны пятеро активистов
Пикетчики требовали отмены результатов электронного голосования и освобождения политзаключенных
Пять человек задержаны во время одиночных пикетов на Пушкинской площади, сообщает «ОВД-Инфо» (признано Минюстом иностранным агентом).
Видео задержания публикует канал «Russia Next».
Каждый из участников выступал со своими требованиями. «Свободу слову, СМИ и политзаключенным», – было написано на одном из плакатов. Другие активисты требовали отмены результатов электронного голосования и статей об экстремизме.
Все задержанные были доставлены в отдел полиции «Тверской».