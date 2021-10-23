На Пушкинской площади задержаны пятеро активистов

Каждый из участников выступал со своими требованиями. «Свободу слову, СМИ и политзаключенным», – было написано на одном из плакатов. Другие активисты требовали отмены результатов электронного голосования и статей об экстремизме.

Все задержанные были доставлены в отдел полиции «Тверской».