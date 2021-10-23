Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:40

На Пушкинской площади задержаны пятеро активистов

Пикетчики требовали отмены результатов электронного голосования и освобождения политзаключенных

Фото: скриншот RusNews

Пять человек задержаны во время одиночных пикетов на Пушкинской площади, сообщает «ОВД-Инфо» (признано Минюстом иностранным агентом).

Видео задержания публикует канал «Russia Next». 

Каждый из участников выступал со своими требованиями. «Свободу слову, СМИ и политзаключенным», – было написано на одном из плакатов. Другие активисты требовали отмены результатов электронного голосования и статей об экстремизме.

Все задержанные были доставлены в отдел полиции «Тверской».

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 3 дня назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Расследование 2 дня назад

Курортный Роман Татьяны Навки

Расследование 1 неделю назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 3 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Общество 8 минут назад

«В этих предсказаниях и Вангой быть не нужно»: в сети критикуют очередного эксперта по коронавирусу

Общество 18 минут назад

«У России появился свой Сноуден. Интересно, как теперь отреагирует Путин?»

Общество 22 минуты назад

«Опять десять дней без зарплаты? А детям что сказать, кто их накормит?»

Общество 1 час назад

Площадь несанкционированных искусств: как граждане «самовыражаются» возле Кремля

Общество 2 часа назад

«Власти пошли по пути запугивания»: Передавший видеоархив с пытками заключенных прокомментировал объявление его в розыск

Общество 3 часа назад

В Сочи жители перекрыли трассу, на которой произошло ДТП с Собчак

Общество 3 часа назад

Был интернет по карточкам, стали мессенджеры по паспорту: Правительство России изменило правила пользования мессенджерами

Общество 4 часа назад

Оголение груди на Красной площади – неуважение к обществу: звезде OnlyFans грозит срок

Политика 4 часа назад

У талибов прекрасные виды на Москву

Общество 4 часа назад

Найденная мертвой в тобольском монастыре послушница была отправлена туда на перевоспитание отчимом

Общество 5 часов назад

Информатора Gulagu.net Сергея Савельева объявили в розыск

Общество 5 часов назад

В России зафиксировали очередной рекорд смертности и заболевших от COVID-19

Общество 6 часов назад

Эксперт: людям с медотводом от вакцинации стоит перейти на удаленку и уехать за город

Общество 6 часов назад

Суббота без новых иноагентов, регионы без QR-кодов: новости к утру 23 октября

Общество 6 часов назад

«Если это чья-то ошибка, то за нее придется заплатить»: родители убитой Болдуином оператора требует наказать виновных

Политика 16 часов назад

Сайт Путина к выборам 2018 года заблокировали из-за рекламы казино

Общество 17 часов назад

Всевидящая лупа СК. Как попасть на личный прием к Александру Бастрыкину

Общество 17 часов назад

«Как обычно – затяните пояски, помогите государству, а оно поможет олигархам?»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика