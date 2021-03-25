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В Москве в «нерабочие дни» утроят число проверяющих соблюдение масочного режима в транспорте

Штрафовать москвичей за приспущенные и не надетые маски всю нерабочую неделю будут 1,5 тысячи контролеров

Фото: Global Look Press

С 28 октября по 7 ноября в столичном общественном транспорте будут работать более полутора тысяч проверяющих, которые контролируют соблюдение масочного режима. Об этом ТАСС заявил глава ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. По его словам, это число в три раза превышает количество контролеров, работающих в обычные выходные дни.

«Для сохранения высокого уровня безопасности мы усиливаем контроль соблюдения масочного режима в транспорте в нерабочие дни», — пояснил он, добавив, что такие меры помогут бороться с распространением коронавируса в Москве.

Штраф за отсутствие маски составляет пять тысяч рублей.

Как ранее писал «Собеседник», теперь проверяющие считают нарушением режима не только отсутствие на лице защитной маски, но случаи, когда она надета неправильно, к примеру, приспущена и не закрывает рот или нос.

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