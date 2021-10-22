Суд признал незаконным отстранение от работы слесаря, отказавшегося прививаться

В Смоленской области слесарь, работающий «Объединенной вагоноремонтной компании» был отстранен от работы без выплаты заработной платы из-за нежелания прививаться от коронавируса. Работодатель счел, что его деятельность, связанная с транспортной инфраструктурой, входит в категорию работников сферы транспорта — они подлежат обязательной вакцинации, но суд с этим не согласился.

Согласно решению Заднепровского районного суда, отстранение слесаря от работы было незаконным, так как «трудовые функции в общественном транспорте истец не выполняет». Работодатель должен выплатить ему компенсацию в размере заработной платы за период вынужденного прогула и морального ущерба, пишет Znak.com.

Впрочем, размер морального ущерба суд оценил невысоко — всего в три тысячи рублей, хотя истец требовал взыскать со своего предприятия 50 тысяч рублей.