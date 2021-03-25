Огнестрел в детском онкоцентре, досрочные каникулы, обновлённая ключевая ставка и брошь Набиуллиной: новости к вечеру 22 октября
Дайджест событий к окончанию последнего рабочего дня недели
Столичный департамент образования объявил внеочередные каникулы с понедельника, а не с четверга, как это планировалось на федеральном уровне. Школьники будут отдыхать с 25 октября по 7 ноября.
182 миллиона до наступления внеочередных каникул успела заработать компания «Рапид Био», которая предоставляла экспресс-тесты для московских школьников. Речь идёт о чистой прибыли. Согласно данным ФНС, в этой организации с уставным капиталом в 10 тысяч рублей устроен всего один человек.
За предыдущие сутки от коронавируса умерли 1064 человека и более 37 тысяч заразились ковидом.
В Нижневартовской окружной детской больнице 10-летний ребёнок случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Ребёнок проходил лечение в онкологическом отделении. Его пришёл навестить дедушка, который взял с собой ружьё. И мальчик, и дедушка госпитализированы. У последнего после случилась истерика, передаёт Readovka.
Смена из 17 человек погибла на заводе по производству пороха в Рязанской области. В одном из помещений завода произошёл взрыв. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на опасном производстве, передаёт «Интерфакс»
Экономика РФ «не в зоне тонкой настройки»
Центробанк поднял ключевую ставку до 7,5%. На фоне этого события глава ведомства Эльвира Набиуллина обновила брошь на своём костюме. После леопарда и тучи, на пиджаке у неё появились лук со стрелой.
Решение регулятора Набиуллина прокомментировала так:
«Очевидно, что мы не в зоне тонкой настройки. И такой шаг обоснован не только динамикой текущей инфляции, но, прежде всего, высокими инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем. Инфляция начнёт снижаться с более высокой точки, чем мы предполагали. И это требует большего ужесточения денежно-кредитной политики, чем планировалось в июльском прогнозе и ожидалось в сентябре»
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