Огнестрел в детском онкоцентре, досрочные каникулы, обновлённая ключевая ставка и брошь Набиуллиной: новости к вечеру 22 октября

Столичный департамент образования объявил внеочередные каникулы с понедельника, а не с четверга, как это планировалось на федеральном уровне. Школьники будут отдыхать с 25 октября по 7 ноября.

182 миллиона до наступления внеочередных каникул успела заработать компания «Рапид Био», которая предоставляла экспресс-тесты для московских школьников. Речь идёт о чистой прибыли. Согласно данным ФНС, в этой организации с уставным капиталом в 10 тысяч рублей устроен всего один человек.

За предыдущие сутки от коронавируса умерли 1064 человека и более 37 тысяч заразились ковидом.

В Нижневартовской окружной детской больнице 10-летний ребёнок случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Ребёнок проходил лечение в онкологическом отделении. Его пришёл навестить дедушка, который взял с собой ружьё. И мальчик, и дедушка госпитализированы. У последнего после случилась истерика, передаёт Readovka.

Смена из 17 человек погибла на заводе по производству пороха в Рязанской области. В одном из помещений завода произошёл взрыв. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на опасном производстве, передаёт «Интерфакс»