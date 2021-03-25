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Вчера, в 22:51

Огнестрел в детском онкоцентре, досрочные каникулы, обновлённая ключевая ставка и брошь Набиуллиной: новости к вечеру 22 октября

Дайджест событий к окончанию последнего рабочего дня недели

Фото: Global Look Press, скриншот видео РБК

Эльвира Набиуллина на фоне ЧП в Ярославской области

Столичный департамент образования объявил внеочередные каникулы с понедельника, а не с четверга, как это планировалось на федеральном уровне. Школьники будут отдыхать с 25 октября по 7 ноября.

182 миллиона до наступления внеочередных каникул успела заработать компания «Рапид Био», которая предоставляла экспресс-тесты для московских школьников. Речь идёт о чистой прибыли. Согласно данным ФНС, в этой организации с уставным капиталом в 10 тысяч рублей устроен всего один человек.

За предыдущие сутки от коронавируса умерли 1064 человека и более 37 тысяч заразились ковидом.

В Нижневартовской окружной детской больнице 10-летний ребёнок случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Ребёнок проходил лечение в онкологическом отделении. Его пришёл навестить дедушка, который взял с собой ружьё. И мальчик, и дедушка госпитализированы. У последнего после случилась истерика, передаёт Readovka.

Смена из 17 человек погибла на заводе по производству пороха в Рязанской области. В одном из помещений завода произошёл взрыв. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на опасном производстве, передаёт «Интерфакс»

Экономика РФ «не в зоне тонкой настройки»

Центробанк поднял ключевую ставку до 7,5%. На фоне этого события глава ведомства Эльвира Набиуллина обновила брошь на своём костюме. После леопарда и тучи, на пиджаке у неё появились лук со стрелой.

Решение регулятора Набиуллина прокомментировала так:

«Очевидно, что мы не в зоне тонкой настройки. И такой шаг обоснован не только динамикой текущей инфляции, но, прежде всего, высокими инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем. Инфляция начнёт снижаться с более высокой точки, чем мы предполагали. И это требует большего ужесточения денежно-кредитной политики, чем планировалось в июльском прогнозе и ожидалось в сентябре»

Коротко о других новостях:

  • В Беларуси на фоне антирекордных показателей по заражениям ковидом отменили масочный режим. Светлана Тихановская тут же призвала носить маски
  • Четверо человек были госпитализированы в НИИ Склифосовского после отравления алкоголем. Один скончался
  • Алек Болдуин случайно убил операторку на съёмках фильма
  • ТНТ анонсировал сериал, в работе над которым канал консультировала ФСИН. В сюжете в одном из эпизодов надзирательница, которую играет Анна Михалкова, просит зэков изнасиловать нового заключённого
  • В Смоленской области суд признал незаконным отстранение слесаря от работы из-за того, что он не прошёл вакцинацию


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Рубрика: Общество

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