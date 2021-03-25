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Вчера, в 21:56

«Мясное вредно – питаемся солнышком, пока оно бесплатно»: в сети отреагировали на повышение цен на колбасу

Россияне с интересом наблюдают за тем, как правительство и дальше планирует «рисовать» инфляцию в 7%

Фото: Global Look Press

Ведущие компании, занимающиеся переработкой мяса, предупредили о подорожании колбас, сосисок и другой продукции.

«Более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ретейл о повышении цен на свою продукцию на 7-20 процентов с конца октября - начала ноября», - говорится в сообщении.

В частности, такие уведомления направили «Мираторг», «Останкино», «Дымов», «Клинский». Они объясняют рост цен подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и другими причинами.

В Министерстве сельского хозяйства напомнили, что правительство приняло комплекс мер для стабилизации ситуации с ценами на продукты. Так, в этом году животноводческим предприятиям выделяют дополнительно десять миллиардов рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.

Но в соцсетях уже настолько привыкли к подорожанию всего и вся, что очередная новость никого не удивила.

«Всё мясное вредно для здоровья! И мучное тоже! Питаться нужно солнышком, пока бесплатное оно», - сыронизировал читатель.

«Что ж, порежем колбаску потоньше. Нет повести печальнее на свете, чем обновлённый ценник на котлете», - отметил россиянин с задатками поэта.

«Это вам не «Му-му», а показатель инфляции. И как правительство дальше рисовать 5-7% инфляции собираются?» - задался вопросом москвич.

«Ну, на такую гадость можно и повышать, меньше травиться будем», - считает пенсионер.

«Не тешьте себя иллюзиями, грудка со свининкой, да и с говядинкой тоже подорожают. Закономерный итог рывков с прорывами», - вздохнул сибиряк.

«Предупредили о повышении цен те, предупредили о повышении эти... Кто предупредит о повышении благосостояния простолюдина?» - недоумевает рабочий.

«Вот это новость! Было бы удивительно, если бы колбаса подешевела...» - справедливо заметил читатель.

«Я предлагаю отложить на год повышение цен на колбасу, так как я её ем. А вместо этого резко повысить цены на перловку, так как я её не ем», - пошутил экономист.

 «За последние три месяца казалось бы уже о подорожание всего сообщили. А, нет, что-то все же осталось», - отметил россиянин.

«Началась плановая компания компенсаций убытков от пенсионной индексации. Всё подорожало, даже пакет целлофановый на кассе подорожал на рубль», - рассказал о своих наблюдениях читатель.

Теги: #инфляция

Рубрика: Общество

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