Холмсы на минималках: как работают частные сыщики в России
«Собеседник» изучил нюансы редкой профессии, которая становится всё более популярной
В России растёт спрос на услуги частных сыщиков и детективных агентств. По данным сервиса «Юkassa», в третьем квартале 2021 года число их клиентов увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Какие дела расследуют детективы, сколько зарабатывают, как выстраивают отношения с правоохранителями?
Детектив А
– Я 33 года занимался оперативно-разыскной работой в полиции, был списан по состоянию здоровья. Три месяца отработал в детективном агентстве, оно закрылось, и я ушёл в свободное плавание: создал профиль на «Яндекс.Услуги». Лицензии детектива у меня нет (сыскная деятельность без лицензии карается от штрафа до уголовного преследования – Ред.), но многие клиенты и не заморачиваются такими бумажками.
Дел, когда детективы следят за супругами, собирают информацию об измене и правда много, но я таким не занимаюсь – неинтересно. Я ищу людей и работаю удалённо по базам данных. Моя клиентура – по всей России. Базы бывают открытые и закрытые, но нет такой персональной информации о человеке, которую сегодня нельзя купить. Если необходимо наружное наблюдение на месте, «ножки», я обращаюсь к помощникам.
Самое большое удовлетворение мне приносят дела, когда раскаявшиеся отцы ищут своих брошенных детей или, наоборот, когда взрослые дети разыскивают своих родителей. Я нахожу следы, но иногда и могилы, и всё это не выходя из дома. Был случай, когда взрослая дочь искала отца, он пропал в середине 90-х, она думала, что он её бросил, а выяснилось, что он умер и был захоронен в общей могиле. У неё груз с души упал.
Часто обращаются люди, которые разыскивают мошенников, скрывающихся после вынесения решения суда. Искать должны судебные приставы, но они то ли завалены работой, то ли не умеют искать, хотя это странно: они используют те же самые базы данных, что и частные сыщики. Недавно я нашёл женщину, которая работала сиделкой у пожилого человека и отжала квартиру, пробил по базам и нашёл её у дальних родственников.
Много поступает обращений от женщин, у которых бывший муж похитил ребёнка. МВД не принимает у них заявление о похищении, они отдают приставам решение суда о том, что ребёнок должен проживать с матерью, а не с отцом, но результат нулевой, и тогда идут к частным сыщикам. Когда мы находим ребёнка, делаем фото, мать передаёт информацию о его местонахождении приставам, и те обязаны отреагировать: приехать по адресу с силовой поддержкой.
Последнего ребёнка мы искали почти год: бездетная мачеха решила, что мальчик должен проживать в их семье, и уговорила его отца на похищение. У мужчины было много недвижимости и пришлось проверить почти все объекты. Хуже, когда отцы вывозят детей за границу, найти ребёнка практически невозможно, скажем, в Азии можно затеряться без проблем, в Европе – сложнее.
Бывают и нестандартные обращения. Однажды мне позвонил пожилой мужчина, он искал кортик, который обещал подарить ему отец, но нож был выкран из семьи. Я нашёл человека, который это сделал, но не кортик – его променяли на водку. Клиент был расстроен, но я помог ему купить на аукционе точно такой же кортик и он закрыл свой гештальт. От таких историй всегда хорошо.
Детектив В
– Я в профессии порядка 20 лет, пришёл из милиции, полицию не застал. Ко мне обращаются для сбора доказательств защитники гражданских и уголовных процессов, для сбора доказательств при определении места жительства детей, при взыскании задолженности. Я лицензированный сыщик, а это штучный товар. На рынке больше нелицензированных, но качество оказания услуг от лицензии не зависит, среди них также много профессионалов. К нам же обращаются, когда речь идёт о приобщении доказательств.
К наружной слежке обращаюсь редко: она малоэффективна, использую различные информационные контакты, это похоже на методы журналистских расследований. Мой главный инструмент – это голова, а сидят на телефоне и ногами работают мои подрядчики и субподрядчики – тоже сыщики. Я организовываю процесс. Некоторые участники работы часто даже не знают конечную цель, а я собираю всю полученную информацию и анализирую. Конечно, я могу сделать всю работу один, но здесь стоит вопрос времени.
Слежкой за неверными супругами, думаю, не занимается ни один лицензированный сыщик. Это вмешательство в частную жизнь и риск потери лицензии. Зачем наживать себе проблемы? Раньше, когда ко мне ещё обращались по таким делам, я посылал клиентов к психологам и юристам.
Профессионально мне интереснее заниматься расследованием уголовных дел, но такие заказы длительные, опасные и не самые доходные. Ко мне обращаются адвокаты, которые ставят задачу, платит их клиент.
В самом начале моей профессиональной деятельности мне поручили расследовать заказное убийство. Человек занимался полукриминальными делами – продажей систем слежения, прослушки, скрытых видеокамер, и врагов у него было много. Меня и ещё одного детектива нанял брат убитого. В конце концов мы вышли на то, что заказчик – наш клиент, брат заказал брата. Получается за его же деньги мы его и поймали.
Цена за услуги зависит от того, к кому вы обращаетесь, сыщиков много, уровень и прайсы у всех разные. Мой заработок зависит от количества и характера заказов: бывают хлебные месяцы, когда много обращений и крупных дел, бывает, идёт только мелочёвка, которой хватает только на покрытые текущих расходов. Не скажу, что для Москвы я зарабатываю много.
Конкуренции на нашем рынке мало: государство не любит, когда влезают в его деятельность – и в детективном направлении, и в охранном закручивают гайки.
Частный детектив не может иметь при себе оружие, только спецсредства – газовый баллончик, как и любой другой гражданин. Но я занимаюсь стрелковым спортом и у меня почти полная коллекция стрелкового оружия, разрешённого законом. В работе оно не нужно, мой опыт позволяет избегать остросюжетных ситуаций, всегда всё можно просчитать.
Сотрудники правоохранительных органов часто реагируют на частного сыщика с удивлением, они до этого с нами не сталкивались, и с интересом расспрашивают, что да как. Но у нас с органами часто разные интересы, и они не любят, когда лезут в их компетенцию, в те же уголовные дела.
Я человек уже зрелый, и хочется иметь пассивный доход, чтобы не браться за всё подряд, а выбирать только интересные дела. Моя профессия мне нравится, уходить из неё не собираюсь.
Напоследок дам простой совет, как выбрать сыщика, не имея рекомендаций от знакомых: обратитесь в профессиональное сообщество детективов, вам подскажут нужного человека. Иногда говорят, что если не служил в полиции – не можешь быть хорошим детективом. По-моему, это не так: опыт в органах – это хорошо, но сыщик – это талант, природные данные.