Холмсы на минималках: как работают частные сыщики в России

Детектив А

– Я 33 года занимался оперативно-разыскной работой в полиции, был списан по состоянию здоровья. Три месяца отработал в детективном агентстве, оно закрылось, и я ушёл в свободное плавание: создал профиль на «Яндекс.Услуги». Лицензии детектива у меня нет (сыскная деятельность без лицензии карается от штрафа до уголовного преследования – Ред.), но многие клиенты и не заморачиваются такими бумажками.

Дел, когда детективы следят за супругами, собирают информацию об измене и правда много, но я таким не занимаюсь – неинтересно. Я ищу людей и работаю удалённо по базам данных. Моя клиентура – по всей России. Базы бывают открытые и закрытые, но нет такой персональной информации о человеке, которую сегодня нельзя купить. Если необходимо наружное наблюдение на месте, «ножки», я обращаюсь к помощникам.

Самое большое удовлетворение мне приносят дела, когда раскаявшиеся отцы ищут своих брошенных детей или, наоборот, когда взрослые дети разыскивают своих родителей. Я нахожу следы, но иногда и могилы, и всё это не выходя из дома. Был случай, когда взрослая дочь искала отца, он пропал в середине 90-х, она думала, что он её бросил, а выяснилось, что он умер и был захоронен в общей могиле. У неё груз с души упал.

Часто обращаются люди, которые разыскивают мошенников, скрывающихся после вынесения решения суда. Искать должны судебные приставы, но они то ли завалены работой, то ли не умеют искать, хотя это странно: они используют те же самые базы данных, что и частные сыщики. Недавно я нашёл женщину, которая работала сиделкой у пожилого человека и отжала квартиру, пробил по базам и нашёл её у дальних родственников.

Много поступает обращений от женщин, у которых бывший муж похитил ребёнка. МВД не принимает у них заявление о похищении, они отдают приставам решение суда о том, что ребёнок должен проживать с матерью, а не с отцом, но результат нулевой, и тогда идут к частным сыщикам. Когда мы находим ребёнка, делаем фото, мать передаёт информацию о его местонахождении приставам, и те обязаны отреагировать: приехать по адресу с силовой поддержкой.

Последнего ребёнка мы искали почти год: бездетная мачеха решила, что мальчик должен проживать в их семье, и уговорила его отца на похищение. У мужчины было много недвижимости и пришлось проверить почти все объекты. Хуже, когда отцы вывозят детей за границу, найти ребёнка практически невозможно, скажем, в Азии можно затеряться без проблем, в Европе – сложнее.

Бывают и нестандартные обращения. Однажды мне позвонил пожилой мужчина, он искал кортик, который обещал подарить ему отец, но нож был выкран из семьи. Я нашёл человека, который это сделал, но не кортик – его променяли на водку. Клиент был расстроен, но я помог ему купить на аукционе точно такой же кортик и он закрыл свой гештальт. От таких историй всегда хорошо.