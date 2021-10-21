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В России хотят легализовать выращивание конопли с повышенной концентрацией наркосодержащих веществ

Минпромторг намерен уточнить понятие промышленного использования технической конопли, чтобы защитить производителей от санкций МВД

Фото: Global Look Press

Минпромторг готовит изменения в постановлении правительства, которое устанавливает сорта наркосодержащих растений, которые можно выращивать в промышленных целях. Об этом пишет РБК со ссылкой на портал проектов федеральных нормативных правовых актов.

Как говорится в документе, ведомство планирует уточнить понятие промышленного использования технической конопли, что позволит избежать злоупотреблений, которые приводят к нарушениям в законодательстве о контроле за оборотом наркосодержащих растений, наркотических средств и психотропных веществ и не опасаться санкций со стороны МВД.

По словам гендиректора компании «Смарт Хемп», специализирующейся на выращивании технической конопли, Максима Уварова, в действующем законодательстве отсутствует четкое обозначение для разделения конопли на наркотическую и ненаркотическую.

Согласно законодательству, сейчас разрешено культивирование конопли с содержанием в сухой массе листьев и соцветий верхних частей одного растения массовой доли тетрагидроканнабинола, наркотического вещества, не превышающей 0,1%.

Отмечается, что техническую коноплю используют для производства пеньки, веревок, нетканых материалов, промышленных товаров, товаров для животных, косметики. Волокна идут и в пищу в виде семян, масла, чаев. 

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что конопля очень хорошо депонирует углерод, её выращивание помогает с точки зрения экологии даже лучше, чем лиственные леса, а также может быть выгодно с точки зрения бизнеса, потому что конопля имеет обширное применение в физиотерапевтических целях.

В августе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил выращивать в регионе техническую коноплю для пополнения бюджета.

Теги: #конопля

Рубрика: Общество

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