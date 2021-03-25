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В Москве сегодня до 14 градусов и дожди

Очередное похолодание метеорологи обещают к началу следующей недели

Фото: Global Look Press

В четверг, 21 октября, в столице облачно с прояснениями, местами небольшие осадки и тепло. При этом накануне вечером и во вторник утром в городе прошел снег.

Как сообщает Гидрометцентр, днем в Москве будет 12-14 градусов тепла. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 736 мм ртутного столба.

В Подмосковье метеорологи обещают плюс 9-14 градусов.

Судя по прогнозам синоптиков, в пятницу, 22 октября, погода в регионе особо не изменится, а вот в воскресенье и понедельник снова ожидается похолодание до ноля и дождь со снегом.

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

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