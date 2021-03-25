Что приготовили нам звезды: Гороскоп на 21-27 октября

Овен (21 марта – 20 апреля) В спешном порядке примите меры по устранению недоразумений, которые преследуют вас в последнее время. Старайтесь доводить до конца начатые дела.

Телец (21 апреля – 20 мая) Возможно получение важной информации, которую допустимо использовать в работе. Совершайте серьезные покупки, о которых давно мечтали, не прогадаете.

Близнецы (21 мая – 20 июня) Ваши профессиональные качества оценит руководство, что поспособствует преодолению ступеньки по карьерной лестнице, или вам предложат вести интересный проект.

Рак (21 июня – 22 июля) Выделите главное и не забывайте о том, что все препятствия преодолимы, смотрите в будущее с оптимизмом. Остерегайтесь шумных и многолюдных мероприятий и одевайтесь по погоде.

Лев (23 июля – 22 августа) Ваши поступки не всегда понятны окружающим. В этот период вы сможете завершить целый ряд начатых дел. Возможны неожиданные подарки или значительные бонусы.

Дева (23 августа – 23 сентября) Вы будете деятельно общаться с людьми, которые помогут получить полезную информацию. Уместным будет посоветоваться с руководством, узнать их планы и поделиться своими соображениями на будущее.

Весы (24 сентября – 23 октября) Не стесняйтесь посвятить в свои планы единомышленников и членов семьи. В общении с окружающими не стоит откровенничать о своей личной жизни, это может обернуться против вас.

Скорпион (24 октября – 21 ноября) Благодаря навыкам и талантам вы сумеете придать положительный вектор своим начинаниям. Любая работа, которую вы будете выполнять в этот период, будет спориться.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) В этот период вам жизненно важно одержать победу над собственной ленью, хотя настроиться на деловой лад довольно трудно. Как только вы справитесь с этой задачей, жизнь заиграет новыми, ранее неизвестными красками.

Козерог (22 декабря – 19 января) Только ваша организованность и жесткая самодисциплина помогут добиться успехов в работе. Вспомните про рациональное использование времени и распределение усилий.

Водолей (20 января – 18 февраля) По возможности уклоняйтесь от общения с теми, кто вам неприятен, вплоть до удаления из круга общения. Смело беритесь за интересные проекты, у вас появится хороший шанс повысить квалификацию.

Рыбы (19 февраля – 20 марта) Вам по силам справиться с решением самых сложных задач. Возможно, близкий человек нуждается в помощи, не смущайтесь вызвать его на откровенный разговор и поддержать, чем возможно.