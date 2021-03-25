В Сергиевом Посаде открыли пункт полиции в посёлке, где изнасиловали и убили пенсионерку

Пресс-служба Сергиево-Посадского городского округа сообщила об открытии опорного пункта полиции в посёлке Бужаниново. Ранее эта подмосковная территория попала в новостные сводки из-за изнасилования и убийства 65-летней пенсионерки двумя трудовыми мигрантами из соседнего СНТ.

Тогда местные жители устроили народный сход, требуя расселить ближайшее общежитие с трудовыми мигрантами. Всего в посёлке проживает 1 700 человек.

Теперь участковый Краснозаводского отделения управления внутренних дел Павел Чеченин дважды в неделю с 17 до 19 часов будет принимать граждан с их жалобами в доме культуры «Юность».