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В Сергиевом Посаде открыли пункт полиции в посёлке, где изнасиловали и убили пенсионерку

Участковый будет принимать граждан в местном ДК дважды в неделю

Фото: скриншот YouTube «Собеседник»

Пресс-служба Сергиево-Посадского городского округа сообщила об открытии опорного пункта полиции в посёлке Бужаниново. Ранее эта подмосковная территория попала в новостные сводки из-за изнасилования и убийства 65-летней пенсионерки двумя трудовыми мигрантами из соседнего СНТ.

Тогда местные жители устроили народный сход, требуя расселить ближайшее общежитие с трудовыми мигрантами. Всего в посёлке проживает 1 700 человек. 

Теперь участковый Краснозаводского отделения управления внутренних дел Павел Чеченин дважды в неделю с 17 до 19 часов будет принимать граждан с их жалобами в доме культуры «Юность».

Рубрика: Общество

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