Нерентабельные дети: Как уничтожают РДКБ – единственный в России уникальный центр помощи малышам
В больнице, которую посещал Путин, планируют объединить два отделения и сократить врачей с огромным опытом работы
Поправки в Конституцию о детях как приоритете для государства перестали работать всего через год после их принятия. В одной из крупнейших детских больниц страны – РДКБ – началась оптимизация. Врачей с огромным опытом переводят на низкооплачиваемые должности, а койки для пациентов сокращают.
Блины от президента
В августе 2005-го исполнилась давняя мечта 10-летнего Димы Рогачева – мальчика, больного лейкозом. Пациент Гематологического центра при Российской детской клинической больнице (РДКБ) очень хотел поесть блинов с Владимиром Путиным и отправил ему письмо со словами: «Я очень хочу к вам в гости! Но все некогда: то химия, то облучения... Может, вы ко мне? Буду рад...»
Вскоре из администрации президента пришло неожиданное известие – Путин принял приглашение мальчика: глава государства прислал ему в подарок игрушечную машину и открытку с поздравлениями, которая заканчивалась словами «До встречи!» А вскоре Путин лично приехал в РДКБ – причем, сделал это тайно, без сопровождения журналистов и со своими блинами.
Во время чаепития Дима подарил президенту фотографию, с которой он победил на конкурсе «Моими глазами», и рисунок, специально нарисованный накануне вечером.
– Это все мне? - удивился Путин, принимая подарки. Но в долгу не остался, подарив Диме цифровую фотокамеру с зумом.
В мае 2007-го Дима умер от кровотечения в легкие. Но в РДКБ тот единственный визит вспоминают до сих пор – ведь именно благодаря вниманию Путина был построен новейший центр детской гематологии и онкологии, получивший имя Димы Рогачева.
Сама же РДКБ и сегодня считается одной из лучших педиатрических больниц страны, в ее стенах ежегодно получают медпомощь свыше 22 тыс. детей из России и стран зарубежья. Но сегодня медики хотят обратиться к властям страны, чтобы попросить помощи.
Детская оптимизация
В структуру РДКБ им. Пирогова входят 30 специализированных отделений по всем направлениям педиатрии и хирургии. Среди них – отделение хирургии №1 (колопроктология), которое занимается лечением детей с врожденными и приобретенными аномалиями и заболеваниями толстой кишки. Это единственное подобное отделение в стране, именно сюда поступают пациенты из всех регионов с самыми тяжелыми заболеваниями. Оно ведет свою историю еще с 1985-го, с тех пор там выполнено около 2 тыс. реконструктивно-восстановительных операций.
В том же корпусе РДКБ располагается хирургическое торакальное отделение, где проводятся уникальные операции на шее, легких, пищеводе, желудке. Ежегодно через него проходит более 600 больных. В обоих отделениях никогда не было текучести кадров – многие врачи проработали здесь десятки лет.
Оба отделения располагают в общей сложности 65 койками (35 у хирургии №1 и 30 – у торакального). У обоих – славная история помощи: именно здесь лечили пострадавших при теракте в Беслане, а также выживших в Спитакском землетрясении 1988-го в Армении. Врачи до сих пор вспоминают, как сутками не выходили из приемного отделения, без сна и отдыха.
Но в 2021-м печально знаменитая российская оптимизация, из-за которой число больниц и поликлиник в стране сократилось в два раза, добралась и до РДКБ.
Сокращению теперь подлежат и оба старейших отделения РДКБ, где лечатся патологии, которые в регионах фактически не оперируются. Из них планируется создать одно, которое будет называться просто - хирургия. Об этом нам рассказали источники в детской больнице им. Пирогова.
– Отделение колопроктологии уже практически уничтожено – вместо 35 коек там остается всего лишь 5. У торакального (легочного отделения) остается 20 коек. Еще 10 отдается пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника. Но это нонсенс – объединять отделения, которые занимаются разными вещами. Никогда эти больные вместе не лежали! Такого нет нигде мире. Да и по всем эпиднормам это нарушение, – говорит наш собеседник.
Представьте, что в строительном магазине стали вдруг продавать овощи и фрукты. Такое соседство сродни тому, что оптимизаторы планируют осуществить в РДКБ. Только в данном случае речь идет не о бездушных товарах, а о детских жизнях.
Зарплата ниже МРОТ
Слухи о будущей оптимизации в РДКБ ходили давно, однако никаких приказов врачи не видели. Но на прошлой неделе сотрудникам РДКБ неожиданно выдали уведомления о сокращении должностей. В каждом написано: «Уведомляю вас о том, что на основании решения ученого совета <...> должность, которую вы занимаете, подлежит сокращению. В случае несогласия просим сообщить о принятом решении в письменном виде».
Под сокращение попали и врачи, отдавшие своей работе десятки лет. Среди них – детский хирург, заслуженный врач России Андрей Ионов. В его послужном списке – 40-летний стаж работы, множество благодарностей от пациентов и 100-процентный рейтинг на специализированном медицинском сайте. Но родной больнице он оказался не нужен...
– Нас вызвали в отдел кадров, где вручили уведомление о сокращении должностей. Но одновременно предложили работу в поликлинике на 0,25 ставки – получается примерно 10 тыс. рублей. Я – заслуженный врач России, доктор медицинских наук. То есть, со всеми надбавками выйдет примерно 12-13 тыс. рублей. Разумеется, людей такие предложения не устраивают, и они собираются уходить, – говорит Ионов.
Из пяти врачей хирургии №1 сокращены трое, в торакальном отделении из четырех медиков один уже был вынужден подписать документ о переводе. В вину врачам ставят тот факт, что отделение является «нерентабельным» – то есть, на больных детях не зарабатывают денег! Хотя такой подход напрямую противоречит поправкам в Конституцию, принятым в 2020-м. В Основном законе страны ведь теперь говорится, что дети являются «важнейшим приоритетом государственной политики России». Разве на них можно зарабатывать?
– Просто представьте больного с серьезными проблемами кишечника. Он должен лежать 10 дней до операции, потому что нужно провести подробное обследование и решить – что именно оперировать. Он получает предоперационную подготовку, ему капают дорогостоящие растворы... Затем идет сама операция, после нее – реанимация, где очень дорого все стоит (от дыхательной аппаратуры до белковых препаратов и переливания крови). Конечно это будет нерентабельно. Но на этих детей государство и должно тратить деньги! Непонятно, почему это ставится в вину врачам, – объясняет Ионов.
А еще медиков обвиняют в «низкой хирургической активности». Проще говоря, в невыполнении нормы по операциям. Врачи уверяют, что ее физически сложно выполнить при высокой тяжести заболеваний некоторых пациентов (да и квоты в регионах на операции не так просто получить).
– Бывают люди с очень серьезными осложнениями, и операция может идти 5-6 часов. Были у нас операции и по 11 часов. Разве это может входить в какой-либо стандарт? - удивляется один из врачей.
Вопросы без ответов
Ряд источников «Собеседника» в РДКБ попросили не называть своих имен – из опасений за свою работу. По их словам, были прецеденты, когда критикам руководства просто аннулировали пропуски в больницу. Но и молчать они не могут – ведь решение о сокращении врачей напрямую может ударить по пациентам.
– Дело в том, что в торакальном отделении проводятся операции, которые должны делать трое хирургов. Но из пяти врачей остались всего двое. Соответственно, уже сейчас у нас есть недобор, – говорит один из наших источников.
По некоторым данным, оптимизация в РДКБ должна завершиться к середине декабря. Соответственно, к середине ноября должно быть составлено штатное расписание.
Оптимизация в РДКБ им. Пирогова вызывает ряд вопросов. Например, что будет, если на 5 коек в бывшее отделении колопроктологии поступят 6 пациентов? Одному придется ждать своей очереди на улице? Или как выжить врачу, чья зарплата будет составлять всего 10 тыс. руб. (при том, что МРОТ в Москве превышает 20 тыс.) Наконец, зачем возвращаться к оптимизации, если даже руководство страны признало ее неэффективность? Ответов на эти вопросы пока нет.
«Это их проблемы»
Оптимизация в РДКБ по времени совпала с избранием в Госдуму научного руководителя больницы Александра Румянцева. Теперь он - депутат от «Единой России». Разговор с Румянцевым вышел настолько впечатляющим, что мы публикуем его полностью.
— Мне странно, почему пресса занимается письмами врачей. Я вам два слова скажу по этому поводу. Ни одно из отделений хирургического профиля не выполняет хирургического плана - они загружены примерно наполовину. Поскольку эта больница не связана с территорией (когда больница расположена в Москве, то к ней прикреплен контингент), туда нужно формировать поток пациентов.
Никого не сокращают, никого не увольняют. Но два отделения, которые не могут быть наполнены пациентами и работают неэффективно, они при сохранении своего штатного расписания объединяются в одну службу - чтобы оптимизировать врачебную тактику. Это обычная банальная вещь. А то, что людям это не нравится - это их проблемы. У нас ведь социальное государство и социальные службы работают с пенсионерами и детьми. То есть, с теми, кто не работает. А те, кто работают, должны работать.
— Но зачем объединять два отделения, которые по сути занимаются совершенно разными вещами?
— Это неправда. Это детская хирургия, которая включает в себя торакоабдоминальную службу. Например, главный детский хирург Александр Разумовский руководит в Филатовской больнице руководит таким отделением - и те, и другие пациенты находятся в одном месте. Это одна специальность. Речь шла о том, чтобы эти две опции совместить. Я вас спрошу - где рабочее место хирурга?
— Очевидно, в операционной.
— Точно. Но что нужно для того, чтобы он оперировал? Нужно помещение, где планируется операция, куда вызываются врачи различных специальностей. Зачем детскому хирургу отделение? Это атавизм. Когда люди бьются за койки - мне это совершенно непонятно. Жизнь вносит новые коррективы. Больница должна быть перестроена. Она была построена 40 лет назад, и ребята, которые пришли тогда, они так и работают.
— Так ведь их зарплаты будут серьезно сокращены - некоторые будут получать 12 тыс. рублей.
— Секундочку. Зарплата сегодня не дается, а зарабатывается. И сегодня она различается от активности врача. Другими словами - есть базовая зарплата, а остальное - это надбавки за активность. Это не посыл. У нас не богадельня. Врач - это воин, который работает на боевом посту.
Издание направило запросы министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и в пресс-службу самой РДКБ. Когда придут ответ – мы их опубликуем.
P.S. Когда этот текст был опубликован, пришло известие - руководство РДКБ приостановило процесс объединения двух отделений. Тем не менее, полностью от этих планов в больнице пока не отказываются, поэтому возможно в будущем нам придется вернуться к этой теме.