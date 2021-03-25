Нерентабельные дети: Как уничтожают РДКБ – единственный в России уникальный центр помощи малышам

В мае 2007-го Дима умер от кровотечения в легкие. Но в РДКБ тот единственный визит вспоминают до сих пор – ведь именно благодаря вниманию Путина был построен новейший центр детской гематологии и онкологии, получивший имя Димы Рогачева.

Сама же РДКБ и сегодня считается одной из лучших педиатрических больниц страны, в ее стенах ежегодно получают медпомощь свыше 22 тыс. детей из России и стран зарубежья. Но сегодня медики хотят обратиться к властям страны, чтобы попросить помощи.

Детская оптимизация

В структуру РДКБ им. Пирогова входят 30 специализированных отделений по всем направлениям педиатрии и хирургии. Среди них – отделение хирургии №1 (колопроктология), которое занимается лечением детей с врожденными и приобретенными аномалиями и заболеваниями толстой кишки. Это единственное подобное отделение в стране, именно сюда поступают пациенты из всех регионов с самыми тяжелыми заболеваниями. Оно ведет свою историю еще с 1985-го, с тех пор там выполнено около 2 тыс. реконструктивно-восстановительных операций.

В том же корпусе РДКБ располагается хирургическое торакальное отделение, где проводятся уникальные операции на шее, легких, пищеводе, желудке. Ежегодно через него проходит более 600 больных. В обоих отделениях никогда не было текучести кадров – многие врачи проработали здесь десятки лет.

Оба отделения располагают в общей сложности 65 койками (35 у хирургии №1 и 30 – у торакального). У обоих – славная история помощи: именно здесь лечили пострадавших при теракте в Беслане, а также выживших в Спитакском землетрясении 1988-го в Армении. Врачи до сих пор вспоминают, как сутками не выходили из приемного отделения, без сна и отдыха.

Но в 2021-м печально знаменитая российская оптимизация, из-за которой число больниц и поликлиник в стране сократилось в два раза, добралась и до РДКБ.

Сокращению теперь подлежат и оба старейших отделения РДКБ, где лечатся патологии, которые в регионах фактически не оперируются. Из них планируется создать одно, которое будет называться просто - хирургия. Об этом нам рассказали источники в детской больнице им. Пирогова.

– Отделение колопроктологии уже практически уничтожено – вместо 35 коек там остается всего лишь 5. У торакального (легочного отделения) остается 20 коек. Еще 10 отдается пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника. Но это нонсенс – объединять отделения, которые занимаются разными вещами. Никогда эти больные вместе не лежали! Такого нет нигде мире. Да и по всем эпиднормам это нарушение, – говорит наш собеседник.

Представьте, что в строительном магазине стали вдруг продавать овощи и фрукты. Такое соседство сродни тому, что оптимизаторы планируют осуществить в РДКБ. Только в данном случае речь идет не о бездушных товарах, а о детских жизнях.