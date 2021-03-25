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Forbes: Московские власти обсуждают жесткий локдаун, QR-коды действовать не будут

Ограничения не будут распространяться на заведения общепита, работающие навынос, аптеки и продуктовые магазины

Фото: Дмитрий Мальтера

Власти Москвы обсуждают введение локдауна в столице с 30 октября по 7 ноября, при котором будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, парикмахерские, запрещено посещение массовых мероприятий, исключений не будет даже для привитых граждан с QR-кодами. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники. 

Несколько источников издания в правительстве подтвердили, что правительство Москвы собирается закрыть не только кафе и рестораны, а «вообще все – без возможности посещения по QR-кодам».

Согласно проекту указа о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники» мэра города Сергея Собянина, который есть в распоряжении Forbes (подлинность документа не подтверждена), с 30 октября по 7 ноября включительно будет установлен режим работы выходного дня, который распространится на все организации и ИП, работающие на территории Москвы. Исключение составят организации, деятельность которых не может быть ограничена. 

В тот же период будет также приостановлен доступ посетителей и работников во все пункты питания, на объекты розничной торговли, в организации и ИП, оказывающие бытовые услуги, в салоны красоты, фитнес-клубы, медицинские организации для оказания плановой медицинской помощи, ветеринарные клиники, букмекерские конторы, театры и кинотеатры, детские игровые центры и зоопарки, а также на массовые спортивные, развлекательные и культурные мероприятия. 

При этом меры не распространятся на заведения общепита, работающие навынос, аптеки и продуктовые магазины, онлайн-торговлю и доставку, официальные мероприятия, организуемые городом.

Как отмечается, краткосрочный локдаун будет введен на этот период, если общее количество выявленных на территории Москвы случаев заболевания ковидом с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября.

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