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В Вологде нашли тело пропавшей два дня назад школьницы, подозреваемая в ее убийстве состоит на учете в ПНД

В отношении матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело за оставление ребенка в опасности

Фото: СК по Вологодской области

В Вологде обнаружена мертвой девятилетняя девочка. Подозреваемая в ее убийстве женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова, передает ТАСС.

«Подозреваемая женщина не совсем здоровая, состояла на учете в ПНД. Ранее она была лишена родительских прав в отношении двух детей. Полагаю, что она не осознавала, что делала, раз у нее расстройство», – рассказала Смирнова. 

Как известно, девочка ушла из дома 16 октября, искать ее начали только через день. По данным следственного управления СК РФ по Вологодской области, 16 октября подозреваемая 40-летняя женщина встретил двух девочек на улице в Вологде и привела их в свою квартиру, купив по дороге сладостей. Позже одну из девочек женщина отпустила, в отношении второй 9-летней – совершила особо тяжкое преступление, после чего скрылась с места происшествия, покинув территорию региона. Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено накануне вечером в ходе производства обыска в жилище подозреваемой. В настоящее время подозреваемая направлена в органы для производства следственных действий.

Отмечается также, что девочка проживала в неблагополучной семье, в которой ее мать и другие родственники на протяжении длительного времени злоупотребляли спиртным. Следователями возбуждено уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые по мнению следствия, не выявили опасное положение малолетней в семье и своевременно из семьи ребенка не изъяли.

Помимо этого, следствием возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) в отношении матери погибшей девочки, которая должного внимания своему ребенку не уделяла и 16 октября 2021 года оставила ее без помощи, хотя была обязана заботиться о ней.

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