Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:18

В Москве сегодня может выпасть снег, ночью температура опустится ниже нуля

Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе во вторник, 19 октября

Фото: Global Look Press

В столице сегодня облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, сообщает портал «Метеоновости».

Максимальная температура в городе составит 4-6, по области прогнозируют 4-9 тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха – около 70 %. По данным Гидрометцентра, возможен снег.

В среду, 20 октября, похолодает еще сильнее, сообщают метеорологи. Ночью ожидаются небольшие осадки, в Москве будет от -1 до 1 градуса, по области столбики термометров опустятся до -4. Днем будет в основном сухо, температура в столице составит 2-4, по области будет 0-5 градусов.

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Шоу-бизнес 5 дней назад

Николай Басков: «В душе я мальчик!»

Расследование 5 дней назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 6 дней назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 6 дней назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Общество 7 часов назад

В Уфе женщина пыталась найти приёмных родителей сыну через интернет

Общество 7 часов назад

Опущенная маска за ₽5000, политубежище для героя Gulagu.net и снова шутинг: новости к вечеру 18 октября

Дмитрий Быков 7 часов назад

Гражданин, которого мы заслужили: Дмитрий Быков о предложении Киева по обмену Медведчука

Политика 8 часов назад

Главные фигуры на место преемника Путина. Большая игра уже началась

Политика 9 часов назад

Как по-разному проявили себя экс-адъютанты Путина, или нужен ли контроль за Шойгу?

Общество 9 часов назад

Еще 2 терабайта пыток: информатор Gulagu.net благополучно запросил убежище во Франции и передал новые данные правозащитникам

Общество 10 часов назад

Сергей Фургал требует судить его с коллегией присяжных

Политика 11 часов назад

Почему Горбачёв не обменял объединение Германии на нерасширение НАТО на восток?

Политика 12 часов назад

Станислав Белковский: Неужели Сурков снова хочет во власть?

Общество 12 часов назад

СМИ: Оскорблённого Бастрыкиным следователя увезли из отдела кадров на скорой

Политика 13 часов назад

Станислав Белковский: «Зачем Медведев написал статью об Украине»

Общество 13 часов назад

«О чем может информировать средняя температура по больнице?» В сети не понимают, где Минэкономразвития обнаружило рост доходов населения

Происшествия 13 часов назад

Пистолет вместо учебника. Хронология стрельбы в российских школах

Общество 13 часов назад

«Мужское государство» признано экстремистской организацией. Адвокату движения не помогли отсылки к Путину

Общество 14 часов назад

«Тестирование школьников на коронавирус - вне закона». Правозащитница - жестко об эксперименте над учениками

Общество 14 часов назад

Михаил Делягин: Если придут насильно вакцинировать моих детей — у ребят будут проблемы, скажем так.

Общество 15 часов назад

Названа стоимость отдыха в Таиланде после возобновления авиасообщения с 9 ноября

Общество 15 часов назад

«Плавно подводят к вакцинации детей… Руки прочь!»: в сети обсуждают заявление инфекциониста

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика