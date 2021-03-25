В Москве сегодня может выпасть снег, ночью температура опустится ниже нуля

В столице сегодня облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, сообщает портал «Метеоновости».

Максимальная температура в городе составит 4-6, по области прогнозируют 4-9 тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха – около 70 %. По данным Гидрометцентра, возможен снег.

В среду, 20 октября, похолодает еще сильнее, сообщают метеорологи. Ночью ожидаются небольшие осадки, в Москве будет от -1 до 1 градуса, по области столбики термометров опустятся до -4. Днем будет в основном сухо, температура в столице составит 2-4, по области будет 0-5 градусов.