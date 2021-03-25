«Такое ощущение, что мы не люди»: Как выживают жители населенного пункта, затерявшегося между двух областей

В больницу за владимирской медициной

У «Пятерочки» собирается человек пятнадцать. Военный пенсионер Алексей Долженков поясняет: люди уже не верят, что их услышат. «Не хотим мы во Владимирскую область, почему нас об этом не спрашивают!» – несется со всех сторон.

Раньше жители без проблем обслуживались в больницах и поликлиниках Сергиева Посада. Сейчас их отказываются принимать и посылают в ближайший населенный пункт Владимирской области – городок Струнино. Это ближе, чем до Посада, но местных не заманишь.

– Заболел я ковидом, и в первый раз из Сергиева Посада медики приехали, а во второй говорят: «Вы не наши, обращайтесь в Струнино», – рассказывает Долженков. – Хорошо, у меня машина, а так автобус в Струнино ходит редко: как пенсионерам добираться? В Струнино больница, как в разбомбленном Сталинграде, там запах такой – попадаешь будто в общественный туалет. Вы знаете, что бывший губернатор Сипягин лечил ковид в Москве, койко-место занимать не хотел?

Сыну Алексея делали операцию на почках в Центре урологии в Люблино, скоро надо проводить обследование, и Долженков боится, что их уже не примут бесплатно. Конечно, за медпомощью можно поехать и в райцентр Александров – прямых рейсов, кстати, нет – или во Владимир, но до столицы Древней Руси 220 километров, а до Москвы – 80, и уровень медицины совсем другой.

– В детской поликлинике в Сергиевом Посаде нас с пятилетним ребенком не приняли, хотя когда я в сентябре 2020 года получала паспорт, отметку еще ставили «Московская область», и у меня, и у ребенка прописка подмосковная, – возмущается Виктория Потычева.

– Я год не могу оформить пособие на детей от 3 до 7 лет, – подхватывает мама-одиночка Дарья Самарина. – В Сергиевом Посаде нас отправляют в Струнино, а там говорят: «Езжайте в Сергиев Посад, жилой фонд к нам пока еще не относится».

– Мы, если нас присоединят к Владимирской области, лишимся льгот на проезд и подмосковной надбавки к пенсии, – говорит за пенсионеров мама Виктории Светлана Бойчук.

Сейчас пенсионеры могут использовать льготы, совершая поездки на автобусах и электричках из Посада в Москву, но парадокс: автобус от Сергиева Посада до военного городка признан межобластным и на него льготы не действуют. Вообще любые региональные пособия и надбавки в Подмосковье больше, чем во Владимирской области. Сейчас тем, кто заново оформляет паспорт, указывают в графе регистрация «Владимирская область», и «подмосковные деньги» им не светят. Местный сюр: в одной квартире могут жить родственники и с подмосковной, и с владимирской пропиской.

– Мы каждый год голосовали: и за Воробьева, и за главу Сергиева Посада, и только в этом году у нас участка не было, – рассказывает старожил городка майор в отставке Борис Мороз. – Даже те, кто в Луганске живет, голосовали с паспортами РФ, а мы – нет, как будто мы не территория России. Лишают конституционных прав.

– Нас забыли и забросили, как будто мы не люди, – восклицает Светлана Бойчук. С ней все согласны.