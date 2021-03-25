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СК объяснил, за что Бастрыкин ругал «понаехавшего с Кубанщины» следователя

Наставить «[следователя Мегрелова] на путь истинный нагаечкой» Бастрыкин хотел из-за того, что тот якобы игнорировал экспертизу

Фото: Global Look Press

Александр Бастрыкин

В центральном аппарате Следственного комитета заявили, что следователь Всеволожского следственного отдела Санкт-Петербурга Владислав Мегрелов в ходе расследования долгое время игнорировал выводы экспертизы по делу о гибели мужчины. 

Накануне СМИ предали содержание его беседы с главой СК Александром Бастрыкиным — последний, упрекая подчиненного в некомпетентности, предлагал ему поехать к казакам, чтобы они «наставили на путь истинный нагаечкой», а также критиковал Мегерова, что он не из Петербурга: «Просто понаехали. То азиаты поджимают, то киргизы, то таджики, то ещё вот краснодарцы понаехали», — говорил он.

После беседы, по данным СМИ, 26-летнего следователя Мегрелов увезли на скорой.

Как уверяет специальный представитель СКР Светлана Петренко, в отчете экспертов говорится, что концентрация угарного газа в легких погибшего мужчины такова, как если бы он пробыл в том доме двадцать суток. «Исходя из этого, следует вывод о стороннем источнике угарного газа, наличие которого привело к столь большой концентрации вещества в организме погибшего», — говорится в релизе СК.

Несмотря на это, следователь Мегрелов «долгое время продолжал расценивать произошедшее исключительно как несчастный случай».

Бастрыкин отчитал подчиненного из-за жалобы 80-летней матери погибшего. При этом сестра погибшего выступила в защиту следователя, а его сослуживцы, как передает 47news, готовы написать рапорты об отставке, если Мегрелова действительно уволят.

Теги: #Бастрыкин

Рубрика: Общество

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