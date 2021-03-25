Песков о ругани Бастрыкина на следователя: «Мы этого не видели и ничего об этом не знаем»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог прокомментировать опубликованную накануне запись разговора главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с подчиненным ему 26-летним следователем Всеволожского следственного отдела Санкт-Петербурга Владиславом Мегреловым.

На ней руководитель ведомства в весьма грубой форме ругает сотрудника, обвиняя его в том, что тот решил приехать в Питер, хотя сам из Краснодарского края. «Просто понаехали. То азиаты поджимают, то киргизы, то таджики, то ещё вот краснодарцы понаехали», — говорит он, советуя подчиненному ехать на малую родину и получить там «нагаечкой» за свою некомпетентность.

В Кремле, как пояснил г-н Песков, об этом не слышали, и он «даже не знает, о чем» говорят журналисты, задающие ему соответствующий вопрос. «Мы этого не видели и ничего об этом не знаем», — приводит его ответ ТАСС.

Намерен ли пресс-секретарь в дальнейшем изучить соответствующие публикации, в сообщении не говорится.

Как ранее писал «Собеседник», в центральном аппарате Следственного комитета про публикацию с руганью Бастрыкина на следователя, вероятно, слышали. Ведомство выпустило пресс-релиз с объяснением, в чем именно, по их версии, был неправ сотрудник.