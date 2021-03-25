Бизнес не виноват, что власти провалили вакцинацию: Кинотеатры ответили на QR-коды

Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с заявлением о принимаемых региональными властями ограничительными мерами, в числе которых введение системы QR-кодов для доступа в общественные места и заведения культуры. Организация открыто критикует руководство регионов в непоследовательности за то, что они вводят ограничения лишь против части бизнеса и не могут обеспечить вакцинацию населения.

«Ответственность тех, кто обязан был своевременно принимать меры по стимулированию вакцинации, не может быть переложена на предприятия сферы обслуживания и услуг. Ни кинотеатры, ни театры, ни фитнес-центры, ни предприятия общественного питания не виноваты в низких темпах вакцинации населения», — говорится в сообщении.

Бизнесмены настаивают, что раз уж губернаторы считают возможным остановить пандемию с помощью QR-кодов, то нужно вводить их использование сразу везде, а не выборочно. Исключения они делают лишь для аптек, мелких продуктовых магазинов и общественного транспорта. То, что происходит в ряде регионов сейчас, в Союзе считают «декоративными мерами», благодаря которым создается впечатление, будто «в кинотеатрах, музеях и театрах распространяется какой-то особый, очень опасный, вирус», так как борются с ним только в этих заведениях.

Ассоциация считает, что если заведение пускает посетителей только по QR-кодам, то в нем, как в свободной от коронавируса зоне, должны отсутствовать остальные требования вроде ношения масок и ограничений по заполняемости.

Также они требуют системных мер поддержки для бизнеса во всех регионах. По их мнению, власти «обязаны» субсидировать страдающий от ограничений бизнес. Отговорки чиновников, что в бюджете на это средств не предусмотрено, владельцы кинотеатров считают несостоятельными.

Более того, Ассоциация указывает на законодательные недоработки в вопросе обеспечения ограничительных мер:

«Никакие решения региональных органов власти и Роспотребнадзора не могут наделять сотрудников предприятий правами требовать от посетителя предъявления документов, удостоверяющих личность, предъявления QR-кодов, справок или сертификатов», — говорится в обращении.

Наделить их такими правами может исключительно Государственная дума, а на настоящий момент ничего подобного парламент не принимал, поэтому ответственность за несоблюдение требований органов исполнительной власти в заведения должен нести не бизнес, а посетители, уверены в организации.

«Мы вправе рассчитывать на компетентные и продуманные решения органов власти – «потемкинские деревни» нам не нужны!» — подытоживают в Ассоциации.