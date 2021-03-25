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Учащиеся пермской школы, где совершено нападение, благодарят учителя английского

Назван новый герой шутинга в поселке Сарс

В группе «Подслушано Октябрьский-Сарс» появилась запись: «Все пишут герой дня директор школы. Оказывается нет.

Ученики говорят, что герой учитель английского языка Чукавина Светлана Тимофеевна. Спасибо вам, за то что не растерялись, что все живы. анонимно».

Напомним, ранее сообщалось, что обезвредить стрелка, ученика шестого класса, пришедшего в школу с ружьем отца, помогла директор школы Галина Зайцева. Она смогла уговорить мальчика отказаться от стрельбы и бросить ружьё, она же находилась с ним до приезда в школу полицейских.

Во время стрельбы в школе поселка Сарс находились более 300 детей и 30 педагогов. Они смогли самостоятельно покинуть здание.

Рубрика: Общество

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