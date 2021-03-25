СМИ: Оскорблённого Бастрыкиным следователя увезли из отдела кадров на скорой

Следователи Всеволожского управления СК готовы совместно написать рапорты на увольнение в случае, если их коллегу действительно уволят после оскорбительной тирады главы СКР Александра Бастрыкина, пишет 47news.

Согласно аудиозаписи онлайн-совещания, которую опубликовал портал, Бастрыкин очень бестактно комментирует внешность и поведение 26-летнего следователя Владислава Магрелова, прибывшего в Ленинградскую область из Краснодарского края.

Внутриведомственное разбирательство велось по жалобе 80-летней пенсионерки, которая была уверена, что её сына отравила невестка. Следствие подтвердило несчастный случай, собрав все биллинги, алиби подозреваемых и иные доказательства. Сестра погибшего наоборот заступилась за молодого следователя.

«Ну ты же не ленинградец. Это видно. По поведению, по лицу и по внешности. У меня кубанская родня с юга, я горжусь, но там все вот так (стучит по столу). Ленинград понравился, город понравился. Раньше тебя бы близко не подпустили, а сейчас можно. Да ещё с факультета экономического записался к нам сюда. Вот и поезжай обратно на Кубанщину, к казакам и расскажи, за что тебя уволили. Они тебя наставят на путь истинный нагаечкой. Ниже спины пройдут, как было раньше. Видно, что ты не наш. Ведёшь себя так»

, – цитирует Бастрыкина СМИ. Позже Бастрыкин прошёлся по другим нациям и принизил представителей иных профессий:

«Убирайте его. Пускай едет к себе. Шахтёром будет или кочегаром. Ну и в Питере работу найдёшь, короче говоря. Халдеем можно устроиться. Ну просто возмутительно особенно, что я вижу по Ленинграду. Не могу быть равнодушным. Просто понаехали. То азиаты поджимают, то киргизы, то таджики, то ещё вот краснодарцы понаехали. Возвращайся обратно».

Согласно данным СМИ, онлайн-совещание проходило 13 октября. В тот же день следователя Магрелова из отдела кадров забирали врачи скорой медицинской помощи. Во Всеволжском СК заявляют, что более не могут выдерживать такого типа управление.