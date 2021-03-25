«О чем может информировать средняя температура по больнице?» В сети не понимают, где Минэкономразвития обнаружило рост доходов населения

Минэкономразвития сообщило, что после падения на 2,8% в 2020 году реальные доходы россиян к концу 2021 года восстановятся только на 2,5%.

«Динамика реальных располагаемых доходов прогнозируется в 2021 году на уровне 2,5%», - приводятся слова пресс-службы Минэкономразвития. Уточняется, что в предыдущем прогнозе ожидалось увеличение на 3%.

«На восстановление доходов нацелены принятые правительством стратегические инициативы и единый план достижения национальных целей», - сообщили в ведомстве.

По мнению ведущих аналитиков из крупных банков, университетов и рейтинговых агентств, в 2021 году показатель увеличится примерно на 1,6%. Меры спецподдержки и улучшение инвестиционного климата могут исправить эту ситуацию, уточняют эксперты.

Но в соцсетях оптимизм Минэкономразвития не разделили, не то, что на 3% роста, а даже на 2,5%.

«Очередные байки от фантазёров, живущих в другом мире», - выдохнул читатель.

«Откуда взяться доходам, если расходы превышают доходность? Тарифы, цены накручивают так, что лишние носки и трусы не купишь Я уж говорю, не надо разбазаривать и украшать ёлки - не надо Нового Года. Сейчас людям не до праздников. У нас, говоря на языке простых людей, нет денег на эти излишества», - считает россиянин.

«Опять все в одну кучу. Почему не учитывается сильнейшее социальное расслоение россиян? Оно у нас уже не территориальное (Москва и регионы), оно уже сословное. Что это министерство может развить с таким подходом и такой статистикой? О чем может информировать средняя температура по больнице?» - удивляется экономист.

«Главное, чтоб чинуши с голоду не сдохли», - написал пенсионер.

А чем собственно занимается Минэкономразвития, кроме статистики? Где план развития страны? Где реальные показатели МРОТ и прожиточного минимума?» - задаёт риторические вопросы москвич.

«В этом году будет побит рекорд по выводу капитала за рубеж. Количество миллиардеров выросло в десять раз. Какое такое снижение доходов?» - звучит в конце ещё один ироничный отзыв.