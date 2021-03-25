Кто виноват, что потерявшегося мальчика три дня не замечали в торговом центре?

В поселке Токсово Ленинградской области мальчика искали три дня, а он все это время находился в торговом центре. Кто в этом виноват и что взрослым нужно знать о помощи потерявшимся детям, чтобы не допустить такой ситуации?

В поселке Токсово пропал 12-летний мальчик. Трудный подросток ушел из семьи и перестал выходить на связь с родителями. Те обратились в правоохранительные органы, к поиску подключились волонтеры, были сделаны ориентировки и посты в соцсетях с фотографиями подростка – все, как полагается в таких случаях, когда ищут пропавших детей.

Мальчика нашли спустя три дня. Оказалось, все это время он находился в торговом центре «Мега-Парнас». Подросток гулял по магазинам, пользовался фудкортом, ночевал в зоне для курильщиков. Праздно шатающегося подростка, попавшего в розыск, не заметили ни сотрудники ТЦ, ни покупатели.

-К сожалению, такие истории случаются, – говорит поисковик Дмитрий Второв. – Это объясняется тем, что у сотрудников ТЦ нет алгоритма действий в таких ситуациях, другие взрослые боятся подходить к незнакомому ребенку и оказывать помощь. В одном регионе 9-летние мальчики нашли 5-летнего потерявшегося ребенка, они два часа ходили с ним по квартирам, искали его родителей, и ни один взрослый не отреагировал! Повезло, что на улице дети столкнулись с патрулем.

На самом деле, поясняет поисковик, все просто: заметили подозрительного, шатающегося ребенка – звоните в полицию.