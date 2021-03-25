История короля гангстеров Мишки Япончика

Бандита-налетчика Мишку Япончика называют первым королем криминального мира в России. В 1917–1918 годах он держал в страхе всю Одессу. Смутное время дало шанс Япончику, а к краху привело сотрудничество с красными.

Мишка Япончик, наверное, самый легендарный из бандитов. О нем снимали фильмы и сериалы, писали книги, имя его до сих пор не забыто. Трудно сказать, мечтал ли сам он о такой славе. Скорее всего, стал жертвой времени: в начале XX века многие были вынуждены выживать любыми способами.

Мойша, он же Михаил, он же Мишка

Мишка Япончик родился в 1891 году в Одессе в приличной многодетной еврейской семье, никто из его родственников не имел проблем с законом. Его отец был биндюжником – занимался грузоперевозками. Мальчика нарекли Мойшей-Яковом, но типичное у евреев имя не прижилось: в сознательном возрасте Мойша выбрал русифицированный вариант имени – Михаил.

Отец семейства Меер-Волф Винницкий имел суровый нрав и держал домашних в ежовых рукавицах. Но пригород Молдаванка, где жили Винницкие, был криминальным дном: там находились дома свиданий, воровские малины, и разборки с выстрелами в ночи считались обычным делом.

Когда Мойше было 6 лет, его отец умер, оставив пятерых детей, и мальчик в 10 лет пошел работать. Он трудился учеником в матрасной мастерской, а в 16 перешел электриком на завод.