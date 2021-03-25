История короля гангстеров Мишки Япончика
Настоящие жизнь и приключения одного из первых криминальных авторитетов России
Бандита-налетчика Мишку Япончика называют первым королем криминального мира в России. В 1917–1918 годах он держал в страхе всю Одессу. Смутное время дало шанс Япончику, а к краху привело сотрудничество с красными.
Мишка Япончик, наверное, самый легендарный из бандитов. О нем снимали фильмы и сериалы, писали книги, имя его до сих пор не забыто. Трудно сказать, мечтал ли сам он о такой славе. Скорее всего, стал жертвой времени: в начале XX века многие были вынуждены выживать любыми способами.
Мойша, он же Михаил, он же Мишка
Мишка Япончик родился в 1891 году в Одессе в приличной многодетной еврейской семье, никто из его родственников не имел проблем с законом. Его отец был биндюжником – занимался грузоперевозками. Мальчика нарекли Мойшей-Яковом, но типичное у евреев имя не прижилось: в сознательном возрасте Мойша выбрал русифицированный вариант имени – Михаил.
Отец семейства Меер-Волф Винницкий имел суровый нрав и держал домашних в ежовых рукавицах. Но пригород Молдаванка, где жили Винницкие, был криминальным дном: там находились дома свиданий, воровские малины, и разборки с выстрелами в ночи считались обычным делом.
Когда Мойше было 6 лет, его отец умер, оставив пятерых детей, и мальчик в 10 лет пошел работать. Он трудился учеником в матрасной мастерской, а в 16 перешел электриком на завод.
Анархист-террорист
В 1905 году в Одессе начались еврейские погромы черносотенцами. Еврейская молодежь брала в руки оружие, Винницкий тоже примкнул к отряду анархистов-террористов «Молодая воля». Юноши не только занимались самозащитой, но и сами нападали на магазины и склады.
Тогда вся бедная молодежь шла в политические организации. «Кто пошел в «черную сотню» погромного «Союза русского народа», кто к «левым» – анархистам, максималистам, эсерам, большевикам. В те бурные годы подчас очень трудно было понять, где кончается криминал и начинается «борьба за освобождение трудящихся», – пишет исследователь жизни Мишки Япончика В. Савченко.
Мишка, к которому за раскосые глаза, смуглый цвет кожи и точеные скулы приклеилась кличка Япончик, с другими анархистами вымогал у буржуев деньги на революцию. Они шли на пьянки и гулянки. Япончик был причастен и к терактам, он участвовал в покушении на полицмейстера, который активно боролся с революционерами. Под видом чистильщика обуви Мишка пригласил того поставить ноги на деревянный ящик и привел в действие взрывное устройство, спрятанное в нем, успев отбежать.
Вообще-то Япончик был против убийств и даже не переносил вида крови, но спорить с товарищами было бесполезно. Эта легенда во многом появилась благодаря Леониду Утесову, который был знаком с Мишкой и делился воспоминаниями о нем.
Кодекс чести вора
В 1907 году Япончика арестовали. Одесский суд приговорил его за убийство стража порядка и налеты к повешению, но в апелляции заменил суровое решение 12 годами сибирской каторги.
В дореволюционные годы каторга была школой жизни. Мишка общался и с политическими заключенными, и с обычными бандитами и научился стоять за себя. В 1917 году в связи с амнистией Мишка Япончик вернулся в Одессу. На Украине власть большевиков на местах была слишком слабая, на улицах орудовали бандиты и дезертиры, и милиция была бессильна.
Япончик сколотил банду и снова занялся налетами. По легенде, бандит уговорил коллег ввести единые правила бизнеса, как это принято у воров в Японии, договариваться между собой и создал кодекс чести вора, одним из правил которого было не грабить бедных. Вряд ли это стопроцентная правда, скорее народная романтизация образа лихого налетчика, но есть и факты: так, во время налета на ресторан товарищи Япончика вернули врачу нажитые трудом деньги.
Для одесского Робин Гуда Мишка Япончик был слишком предприимчив. Как пишет исследователь Савченко, Винницкий вкладывал награбленные деньги в дело: «Он активно приумножает свой капитал, контролируя торговлю ворованными вещами и одесскую «толкучку», наркобизнес и торговлю «живым товаром». Япончик даже имел свой ресторан «Монте-Карло» на воспетой в песнях улице Мясоедовской и кинотеатр «Корсо» по улице Торговой. Он был держателем одесского воровского «общака», который только в 1917 году стал создаваться ворами Одессы».
Исследователь указывает, что за погромами винных и спиртовых складов в октябре 1917 года стоял Япончик и его люди, которые манипулировали настроениями масс. Толпу погромщиков остановили пулеметным огнем, зато Мишка на этой волне смог устранить своего конкурента по кличке Акула.
Амбиции лидера одесских бандитов росли, и в ноябре 1917 года он объявил о создании независимой «Молдаванской республики» в пригороде Молдаванка. В это время Япончик инициировал бунт в тюрьме и освобождение уголовников, а также нападение на регистрационное бюро милиции, в результате которого был сожжен архив на одесских уголовников и документы на самого Мишку.
Дружба с большевиками
Когда была провозглашена Одесская советская республика, бандитская дружина Мишки Япончика получила статус части Красной армии. Большевикам приходилось с ним сотрудничать: с одной стороны, он был свой по убеждениям, с другой – за ним была сила: сотни бандитов, проституток, шулеров и деньги, которые позволяли ему откупаться и дружить с теми же большевиками.
В 1919 году, когда его взяла контрразведка, бандиты устроили засаду у здания: соорудили из телег баррикады, прихватив с собой гранаты, обрезы и пистолеты. И контрразведка отпустила их лидера.
В том же году к власти в Одессе пришли белые и стали нещадно бороться с бандитизмом: преступников расстреливали на месте. Мишка Япончик даже написал письмо-мольбу губернатору, но тот не счел нужным проявить жалость. Оставался один выход – снова сотрудничать с большевиками против общего врага.
Бандитский полк и смерть Мишки
В 1919 году Мишка Япончик предложил создать отряд из своих последователей. Красной армии были нужны новые солдаты, и Япончику дали добро. Добровольцев было больше тысячи, появился целый полк под командованием Мишки. Кроме бандитов, в нем были мобилизованные студенты, авантюристы и анархисты.
В июле 1919 года советские власти решили направить бандитский полк для пополнения 45-й стрелковой дивизии и борьбы с петлюровцами. Тогда же накануне выезда прошел парад полка в Одессе. Япончик ехал впереди на белом жеребце, в кожаной фуражке и красных галифе – он любил эффектные выходы. Комендант Одессы преподнес ему серебряную саблю.
Полк только грузился в поезд, когда стало известно: треть подчиненных Япончика сбежала. Первый бой полка был удачным, во второй «воины» снова разбежались. В таком виде бойцы Япончика были опасны для советской власти. По официальной версии, Япончик был убит командиром Урсуловым во время задержания, когда оказывал сопротивление. Очевидно, это не было совпадением, красные запланировали ликвидацию гангстера, когда он перестал быть для них интересен.