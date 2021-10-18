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Цена на овсянку бьет все рекорды. Она даже популярней гречки – её ест полстраны

Этой осенью цены на овсяные хлопья вышли за пределы 80 рублей за килограмм. За год рост составил свыше 12%

Фото: Global Look Press

Стоимость овсяных хлопьев для геркулесовой каши впервые превысила отметку в 80 рублей за килограмм и остается на таком уровне уже два месяца, пишет РБК со ссылкой на Росстат. Если к началу 2010-х годов килограмм овсянки стоил в районе 34 рублей, то в 2018 году его цена выросла до 60 рублей, а сейчас она составляет рекордные 80,9 рублей. Только за последний год её стоимость увеличилась более чем на 12% с 72,1 рубля.

Овсянка — вторая по популярности крупа в России после риса. Она обгоняет по показателям даже гречку. Исследования показывают, что сейчас её покупают 47% российских домохозяйств (годом ранее этот показатель составлял 54%). Сокращение спроса может быть связано не с падением популярности товара, а, к примеру, с прошлогодним локдауном, отмечают авторы исследования. В торговых сетях снижения спроса не заметили.

Как пишет РБК, цены на овсяные хлопья на полках магазинов растут из-за увеличения закупочной стоимости. А он, в свою очередь, обусловлен повышением стоимости сырья и упаковки, низкой урожайностью, сокращением посевных площадей, засухой и тяжелыми условия уборки в субъектах Федерации, где овес в основном выращивают — это Сибирь и Урал.

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