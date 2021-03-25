Буллинг, погоня за хайпом и нехватка психологов: эксперт о причинах школьных шутингов

Утром 18 октября в поселке Сарс под Пермью 12-летний мальчик принес в школу охотничий карабин и сделал два выстрела. В результате действий ученика шестого класса никто не пострадал, его самого задержали. Предположительно, оружие ребенок взял у отца, оно зарегистрировано и находится на учете. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства территориальной безопасности, стрелявшего обезвредила директор, которая уговорила его отдать карабин. В сообщении ведомства уточняется, что ребенок находился «в состоянии эмоционального расстройства».

По словам детского психолога Елены Лосевой, причиной подобных действий часто становится стремление к популярности. «Сегодня уже в начальной школе дети мечтают стать блогерами – правда, ко второму-третьему классу такое желание проходит: ребенок узнает, что для этого нужно прилагать определенные усилия, необходимы навыки, планирование», – пояснила эксперт «Собеседнику». Тем не менее, отметила она, дети понимают, что популярность быстрее всего можно приобрести через соцсети – в том числе с помощью создания резонанса такими радикальными способами.

Еще один фактор, влияющий на рост числа случаев, подобных сегодняшнему, – нехватка психологов в школах. Несмотря на то, что власти регулярно обращают внимание на проблему, она по-прежнему крайне актуальна.

Особенно остро вопрос с наличием квалифицированных специалистов стоит в регионах, подчеркнула психолог. В итоге, когда, к примеру, происходит травля ребенка, бывает так, что ему попросту не к кому обратиться. Со стороны педагога он может не получить никакой поддержки, как и со стороны семьи – родители зачастую слушают и занимают позицию именно учителя, а не школьника, поясняет эксперт. Такие ситуации потенциально опасны и могут привести к печальным последствиям.

По словам специалиста, важно понимать, что каждый ребенок реагирует на информацию, в том числе о трагических событиях, по-разному. Кроме того, в каждой семье присутствует своя система ценностей, что также влияет на характер восприятия ребенком той или иной ситуации и его поведения в социуме. «В одной семье главным является ценность жизни, забота друг о друге и поддержка, в другой – материальные блага и способность дать достойный отпор», – сказала эксперт. Главное, по ее словам, не игнорировать происходящее и отвечать, если ребенок интересуется, как и почему случилось то или иное событие, не смакуя при этом подробности.