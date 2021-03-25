В Туве непривитым запретят посещать общепит, торговые центры и спортивные заведения

Руководство Республики Тыва по предложению главного санитарного врача региона Людмилы Салчак распорядилось ввести в ряде общественных мест систему проверки QR-кодов.

Жители, которые не привиты от коронавируса и не получили QR-коды на портале «Госуслуг», не смогут посетить объекты культуры, спорта, общественного питания, торговые центры, гостиницы «и т.д», говорится в сообщении пресс-службы регионального Роспотребнадзора.

Отдельно отмечается, что по-прежнему на территории субъекта Федерации запрещены «семейные торжества».

Г-жа Салчак призывает обеспечить 80% уровень вакцинации среди совершеннолетнего населения Республики в срок до 13 ноября. Положение об обязательной вакцинации 80% отдельных категорий жителей региона уже прописано в постановлении главы местного Роспотребнадзора.