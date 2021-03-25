В Москве, Питере и Перми QR-коды будут проверять роботы

Компания «Промобот», разработавшая роботов, способных проверять у посетителей общественных мест QR-коды, сообщила РИА Новости, что её продукт начнут внедрять в учебных заведениях и аэропортах. Также его поставят на входе рестораны трех регионов: Москвы (The Toy), Санкт-Петербурга («Гуси») и Перми (Amber).

Роботы снабжены системой проверки паспорта и QR-кода — машина сопоставляет их с базой данных «Госуслуг» благодаря приложению, которым пользуются сотрудники заведений в ручном режиме. Кроме того, они передвигаются и умеют «разговаривать» с посетителем.