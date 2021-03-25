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В Москве, Питере и Перми QR-коды будут проверять роботы

Машины поставят в три ресторана и обещают внедрить в учебные заведения и аэропорты, хотя необходимости в QR-кодах в этих сферах пока нет

Фото: Сайт "Промобот"

Компания «Промобот», разработавшая роботов, способных проверять у посетителей общественных мест QR-коды, сообщила РИА Новости, что её продукт начнут внедрять в учебных заведениях и аэропортах. Также его поставят на входе рестораны трех регионов: Москвы (The Toy), Санкт-Петербурга («Гуси») и Перми (Amber).

Роботы снабжены системой проверки паспорта и QR-кода — машина сопоставляет их с базой данных «Госуслуг» благодаря приложению, которым пользуются сотрудники заведений в ручном режиме. Кроме того, они передвигаются и умеют «разговаривать» с посетителем.

Каким образом они намерены остановить посетителя без QR-кода, которые откажется от диалога с машиной, не уточняется.

Если в Перми QR-коды нужны для участия в культурных и массовых мероприятиях, то в Москве и в Петербурге они в данный момент не введены нигде.

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