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Страну охватит «погодная лихорадка». Прогноз на следующую неделю

Синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о резких изменениях температуры на грядущей неделе

Фото: Агентство «Москва»

На предстоящей неделе в центральной России, включая Москву, погодные условия будут сильно меняться день от дня, предупреждает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. С начала недели холодный фронт только начнёт прорываться, а к среде стрелка термометра опустится до -5°C. Впрочем, в четверг снова придёт тёплый фронт, но с воскресенья «начнётся долговременное вторжение арктического холода».

«В предстоящую неделю погоду в Центральной России станет буквально лихорадить, а в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад — в метеорологическое прошлое финала сентября», — объясняет синоптик.

В понедельник в регионе ожидается 4-9°C. Во вторник ночью температура упадёт ниже нуля — от -1 до 4°C, а днём не поднимется выше 1-6°C. 

Ночью со вторника на среду на дорогах появится гололёд — температура будет опускаться до -5°C. Днём столбик термометра будет колебаться от 0 до 5°C. 

«А дальше начнётся температурный разворот», — в четверг, несмотря на сильный ветер в 12-17 метров в секунду температура воздуха прогреется до 7-12°C. Тогда же ожидается резкое падение атмосферного давления, что может сказаться на метеочувствительных людях.

После этого до конца недели погода будет сохраняться на уровне 9-14°C днём и 5-10°C ночью. Дождей в этот период не ожидается.

Однако уже в воскресенье погода начнёт портиться — придут арктические холода, предупреждает Тишковец, и страна окончательно погрузится в атмосферу ожидания зимы.

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