Объяснение властей Петербурга: шли проверять шоу Инстасамки, но сорвали концерт Васи Обломова
Чиновники пришли на концерт Инстасамки, вместо неё нашли там Обломова, но все равно провели проверку и не нашли масок на лицах и номеров на билетах
Комитет по культуре Санкт-Петербурга сообщил журналистам, что проверка во время концерта Васи Обломова в клубе «Аврора», по итогам которой выступление было остановлено полицией и регулирующими органами, проходила в плановом порядке, хотя появление исполнителя на сцене оказалась для чиновников неожиданностью.
17 октября городские власти запланировали провести проверку во время соблюдения эпидемиологических требований во время концерта шоувумен Инстасамки, однако, придя в клуб сотрудники профильных ведомств удивились, что выступает Вася Обломов. Ранее «Собеседник» писал, что изначально концерт должен был пройти в клубе «Время N», но за пару часов до начала мероприятие было перенесено.
«Большинство зрителей не использовали маски. Также продажа билетов осуществлялась без указания мест, что является нарушением действующих норм постановления правительства Санкт-Петербурга № 121. Проведение мероприятия было приостановлено», — констатировали в городском комитете «Фонтанке».
Клуб «Время N», как пояснили в Смольном, был закрыт ещё в начале октября в связи с отсутствием разрешения на деятельность в условиях пандемии ковида.