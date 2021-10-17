Объяснение властей Петербурга: шли проверять шоу Инстасамки, но сорвали концерт Васи Обломова

Комитет по культуре Санкт-Петербурга сообщил журналистам, что проверка во время концерта Васи Обломова в клубе «Аврора», по итогам которой выступление было остановлено полицией и регулирующими органами, проходила в плановом порядке, хотя появление исполнителя на сцене оказалась для чиновников неожиданностью.

17 октября городские власти запланировали провести проверку во время соблюдения эпидемиологических требований во время концерта шоувумен Инстасамки, однако, придя в клуб сотрудники профильных ведомств удивились, что выступает Вася Обломов. Ранее «Собеседник» писал, что изначально концерт должен был пройти в клубе «Время N», но за пару часов до начала мероприятие было перенесено.