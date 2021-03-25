В столичном регионе в субботу прогнозируют до 11 градусов, вечером пройдут дожди

В субботу, 16 октября, в столице и по области будет облачно с прояснениями, ближе к вечеру ожидаются небольшие осадки.

Как сообщает портал «Метеоновости», температура воздуха в Москве составит 8-10, в Подмосковье – 6-11 градусов.

«Ветер юго-западного направления 5-10 м/с, местами порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление близко к климатической норме, 745 мм рт. ст., содержание кислорода низкое», – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, геомагнитный фон сегодня будет неустойчивый.

«Избежать влияния внешних условий невозможно, однако можно избежать отрицательных последствий для организма и значительно уменьшить проявления метеопатических реакций при получении заблаговременно медико-метеорологических прогнозов, – отмечает портал. – Они помогут своевременно принять лекарство рекомендованное врачом или принять необходимые профилактические меры. Гиппократ в своих знаменитых трактатах писал: "...гимнастика, физические упражнения, ходьба должны войти прочно в повседневную жизнь каждого, кто хочет сохранить здоровье, работоспособность, полноценную и радостную жизнь при любой погоде"».