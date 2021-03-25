В России от коронавируса впервые умерли более 1000 человек за сутки

За последние сутки в России от COVID-19 скончались от 1 002 пациента – это максимум за все время пандемии. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Новый антирекорд также обновило и число заболевших за сутки, за 15 октября зафиксировано 33 208 новых случаев. Выздоровели за сутки еще 21 883 человека.

Предыдущий рекорд по числу заболевших и погибших был зафиксирован накануне (32 196 новых случаев заболевания, 999 смертей).

Регионами-лидерами по количеству заболевших за сутки остается Москва (6545 новых случаев), Санкт-Петербург (3088), Московская область (2403), Самарская область (838), Нижегородская область (706).

За все время пандемии в России выявлено 7 958 384 случая коронавируса, зафиксировано 222 315 летальных исходов, выздоровели 6 981 907 человек.