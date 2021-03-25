Трое кавказцев, провоцировавших драку в метро, задержаны по делу о хулиганстве

В Москве сотрудниками следственного комитета задержаны трое мужчин 1985, 1991 и 1993 годов рождения, которые ранее провоцировали драку в вагоне метро, сообщает телеграм-канал Readovka.

Выходцы из кавказских регионов сначала оскорбили девушку, а после начали угрожать мужчине, который за нее вступился. Ситуация напоминала инцидент с Романом Ковалевым, которого жестоко избили трое пьяных мужчин из Дагестана в вагоне метро.

В этот раз за молодого человека заступились все пассажиры вагона, не дав завязаться драке. Но мужчины продолжали проявлять агрессию даже в присутствии полицейских, когда их выгнали из вагона.

Всем троим предъявлено обвинение по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

В обвинительном заключении отмечается, что агрессоры «применили насилие и высказывали угрозы его применения к окружающим гражданам, находящихся в вагоне электропоезда, что с учётом переполненного вагона имело повышенную общественную опасность».

Ранее все трое задержанных обошлись небольшими штрафами от Кузьминского районного суда.