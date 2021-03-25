Следователи организовали проверку после отравления 20 школьников в одной из школ Подмосковья

В Клину следователями организована проверка по факту отравления учеников одной из школ города, сообщается на сайте СК по Московской области.

По данным следствия, 15 октября 20 детей обратились за медицинской помощью в больницу с признаками пищевого отравления. Сейчас всем школьникам оказана необходимая медицинская помощь, шестеро детей находятся на стационарном лечении в медицинском учреждении.

Следователями опрошены должностные лица, истребована необходимая документация. Работниками Роспотребнадзора взяты образцы продуктов, употреблённых детьми в пищу и направлены для проведения экспертизы.

Как рассказали РЕН-ТВ родители отравившихся детей, из школы уволились повара и вместо них якобы работали студенты колледжа. По словам родственницы одного из госпитализированных учеников, ребенок получил сильное обезвоживание и лежал под капельницей.

«Диагноза никакого пока не ставят. И дети продолжают поступать – в том числе, и младшие классы, и старшеклассники. Ситуация непонятная. От школы обратной связи нет, они ссылаются на ротавирус. Но ротавирус – это значит, что все, кто в семье, должны были заболеть. Детям стало плохо после завтрака, и весь день дети заболевали – рвота, понос. Состояние ужасное», – заявила она.