COVID-19 в России: рекорд смертности, коллективный иммунитет 45%, счетчик вакцинаций

За последние сутки в России от COVID-19 скончались 1002 пациента – это максимум за все время пандемии. Новый антирекорд также обновило и число заболевших за сутки, за 15 октября зарегистрировано 33 208 новых случаев.

Оперштаб по борьбе с заболеванием также сообщил о том, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в стране сейчас оценивается в 45%.

«По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 млн раз, вакцинация полного цикла - 47,5 млн раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%», – говорится в сообщении.

По подсчетам штаба, в России на данный момент переболело коронавирусом более 7,9 млн человек. Как ранее сообщали в Роспотребнадзоре, для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо привить не менее 80% россиян. По словам вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой, достичь этот показатель удастся к 1 ноября 2021 года.

Сегодня Голикова объявила о появлении счетчика вакцинаций от COVID-19 и тепловой карты ситуации с коронавирусом в российских регионах.

«Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по Российской Федерации, так и в регионах. Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно, исходя из средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской Федерации и исходя из накопленных недельных данных по вакцинации», – заявила она.

Вице-премьер подчеркнула, что данные о вакцинации включают две графы: «Вакцинация первым компонентом» и «Полностью законченная вакцинация». Показатель коллективного иммунитета будет отражаться как для всей России, так и для каждого отдельного региона.