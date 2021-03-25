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Четверо российских туристов найдены мертвыми в сауне в Албании

Погибшие – двое мужчин и две женщины, им было от 31 года до 58 лет

Фото: Global Look Press

В сауне отеля в Албанском городе Керрет нашли мертвыми четырёх россиян. Об этом сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию республики.

«Около 22:20 в сауне отеля в Керрет в Кавая были обнаружены тела четырех человек, являющимися гражданами России. Все они задохнулись», – говорится в сообщении.

Там уточняется, что погибшие – это двое мужчин и две женщины, им было от 31 года до 58 лет.

О происшествии информировали российское посольство, так как погибшие находились в отпуске. Подробная информация, как отмечает издание, появится позже.

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