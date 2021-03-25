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Администратор албанского отеля раскрыл подробности гибели российских туристов в сауне

Как отмечается, погибшими оказались пожилая супружеская пара, их дочь и ее муж

Фото: Pixabay

Сотрудник отеля в Албанском городе Керрет рассказал, что туристы прибыли в отель за час до происшествия. Об этом сообщает Albanian Daily News.

По словам администратора, было около 22:30 когда он зашел в сауну и увидел жуткую сцену. 

«Я несколько раз пытался сообщить им, что заказанные напитки и фрукты готовы. Когда мне так никто и не ответил, я зашел в сауну. Один из них лежал в шезлонге, двое на скамейке, а четвертый сидел, свесив ноги в бассейн. Они все задохнулись», – рассказал администратор отеля. 

Как отмечается, погибшими оказались супружеская пара, их дочь и ее муж. 

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