В Москве за ночь выпало 32% месячной нормы осадков. Днем погода улучшится

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что за минувшую ночь в московском регионе выпало порядка 32% месячной нормы осадков (19 мм) — в отдельных направлениях Подмосковья, к примеру, в районе Волоколамска выпало до 40% месячной нормы (24 мм).

По словам синоптика, утром 15 октября будут продолжаться небольшие осадки, однако затем дождливая погода сменится на облачную: в Москве днем воздух прогреется до 8-10 градусов выше ноля, а в Подмосковье — до 6-11 градусов. По словам Тишковца, это вполне укладывается в рамки погоды, обычной для октября.

Ранее в МЧС Москвы предупреждали москвичей о сильных дождях с порывистым ветром до 15 метров в секунду в период до 10 утра.