Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 0:09

В Москве раздают звезды Michelin и консультируют Талибан*: новости к вечеру 14 октября

Дайджест новостей к окончанию четверга

Фото: Instagram @michelinguide

Владельцы ресторана, ставшего обладателем двух звезд Мишлен в Москве – братья Березуцкие

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил розыгрыш десяти квартир среди тех, кто пройдёт вакцинацию от коронавируса с 18 октября, передаёт столичный оперштаб по борьбе с COVID-19. В розыгрыше смогут принять участие те, кто сделал первую инъекцию вакцины в период с 18 октября по 21 ноября. После нужно зарегистрироваться в программе «Вакцина – ТВОЙ ключ к здоровью!» и получить спецкод в пункте вакцинации. Раз в две недели будут разыгрывать по две квартиры. Коды участников будут публиковать на сайте мэра.

В Москве в помещение «Мемориала» (признан Минюстом НКО - иностранным агентом) ворвались около 20 человек в то время, как там проходил показ фильма о голоде в Украине 1930 годов. Мужчины в гражданском кричали «Всем на пол», «Позор», «Фашисты», передаёт «Медиазона» (СМИ, признанное Минюстом иностранным агентом). Все происходящее снимал оператор с логотипом канала НТВ.

В Москве прошла церемония вручения звёзд Michelin. Два ресторана обзавелись отличительным знаком сразу по двум номинациям. Всего в ресторанном гиде будет представлено 69 московских заведений. Глава Ростуризма Зарина Догузова предположила, что факт создания такого гида привлечёт в столицу «высокомаржинальных туристов, которые тратят много денег». Возможно, даже таких же высокомаржинальных, как она сама.

15 октября в России стартует перепись населения, которая продлится до 14 ноября. В питерском СПбГУ на сбор данных граждан решили направить студентов гуманитарного профиля, имитируя таким образом их направление на производственную практику. Но студенческому сообществу это не понравилось. Подробнее о ситуации «Собеседник» писал здесь.

На фоне переписи населения, которую откладывали с 2020 года из-за пандемии, показатели смертности от коронавируса и число заразившихся в России бьёт все рекорды. За минувшие сутки скончались 986 человек, а 31 299 россиян заразились ковидом. Это официально максимальные значения за все время пандемии в России.

На МКС уже отсняли большую часть материала для фильма «Вызов» с Юлией Пересильд. 17 октября съёмочная группа планирует вернуться на Землю. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков не особо радуется этим известиям и не видит ничего великого в «подвиге» актрисы, полетевшей на съёмки в космос.

Представительница МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что на следующей неделе в Москву на консультацию приедут члены запрещённой в России террористической организации «Талибан», чтобы получить консультацию. Примечательно, что рассказала Захарова об этом на открытии III Евразийского женского форума (женские права оказались под мощнейшим ударом в Афганистане после захвата власти талибами).

Коротко о других новостях:

  • ФСИН запросила у проекта Gulagu.net видеозаписи пыток в российских колониях, которые снимались на внутренние регистраторы
  • Минздрав призвал медиков старшего возраста, покинувших профессию из-за пандемии, привиться и вернуться к работе
  • Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском вузе, признал вину в преступлении и был арестован на два месяца. Заседание суда прошло в больнице, где он проходит лечение
  • Экс-соратницу Алексея Навального Анастасию Васильеву приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу»

Также читайте сегодня на сайте «Собеседника»:

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 1 день назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Общество 2 дня назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 недели назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 3 часа назад

Переписчики поневоле: Студентов-гуманитариев за нищенскую зарплату отправляют проводить перепись населения в Питере

Политика 6 часов назад

Путин за феминизм: президент поддержал идеи равенства полов и традиционные ценности

Общество 7 часов назад

«Генералы обещают прекратить пытки. Верим? Нет»: Gulagu.net передал ФСИН записи из ее же ведомства

Общество 7 часов назад

К Собчак остались вопросы. Все нестыковки официальной версии громкого ДТП

Политика 8 часов назад

«Путин вполне может всех удивить»: Политолог объяснил нежелание президента говорить о новом сроке

Общество 9 часов назад

«Это травма ребёнку»: Недовольные соседи девушки-инвалида потребовали усыпить ее щенка

Политика 9 часов назад

Навальный стал обладателем исторической сабли

Общество 9 часов назад

Детский психолог: Замкнутый ребенок может прийти в школу с оружием

Политика 10 часов назад

Давил на следствие и суд: Минюст призвал лишить Ивана Павлова статуса адвоката

Общество 10 часов назад

Тишковец: первый снег в Центральной России выпадет уже на следующей неделе

Общество 10 часов назад

Тимура Бекмансурова арестовали на два месяца прямо в больнице

Общество 10 часов назад

Россия снимает ограничения на полеты в четыре страны

Общество 11 часов назад

ЕГЭ по математике может снова стать обязательным. На этом настаивает Рособрнадзор

Общество 11 часов назад

Врачей не хватает. Минздрав просит вернуться ушедших на пенсию и на карантин

Общество 12 часов назад

Убившие подростка под Рязанью рассказали, что хотели исполнить оккультный ритуал

Общество 12 часов назад

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров полностью признал вину

Политика 13 часов назад

«Уныло, как московская осень»: Политолог оценил заявления Путина

Общество 13 часов назад

Жителя Ингушетии обвинили в реабилитации нацизма за негативный отзыв о Дне Победы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика