В Москве раздают звезды Michelin и консультируют Талибан*: новости к вечеру 14 октября

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил розыгрыш десяти квартир среди тех, кто пройдёт вакцинацию от коронавируса с 18 октября, передаёт столичный оперштаб по борьбе с COVID-19. В розыгрыше смогут принять участие те, кто сделал первую инъекцию вакцины в период с 18 октября по 21 ноября. После нужно зарегистрироваться в программе «Вакцина – ТВОЙ ключ к здоровью!» и получить спецкод в пункте вакцинации. Раз в две недели будут разыгрывать по две квартиры. Коды участников будут публиковать на сайте мэра.

В Москве в помещение «Мемориала» (признан Минюстом НКО - иностранным агентом) ворвались около 20 человек в то время, как там проходил показ фильма о голоде в Украине 1930 годов. Мужчины в гражданском кричали «Всем на пол», «Позор», «Фашисты», передаёт «Медиазона» (СМИ, признанное Минюстом иностранным агентом). Все происходящее снимал оператор с логотипом канала НТВ.

В Москве прошла церемония вручения звёзд Michelin. Два ресторана обзавелись отличительным знаком сразу по двум номинациям. Всего в ресторанном гиде будет представлено 69 московских заведений. Глава Ростуризма Зарина Догузова предположила, что факт создания такого гида привлечёт в столицу «высокомаржинальных туристов, которые тратят много денег». Возможно, даже таких же высокомаржинальных, как она сама.

15 октября в России стартует перепись населения, которая продлится до 14 ноября. В питерском СПбГУ на сбор данных граждан решили направить студентов гуманитарного профиля, имитируя таким образом их направление на производственную практику. Но студенческому сообществу это не понравилось. Подробнее о ситуации «Собеседник» писал здесь.

На фоне переписи населения, которую откладывали с 2020 года из-за пандемии, показатели смертности от коронавируса и число заразившихся в России бьёт все рекорды. За минувшие сутки скончались 986 человек, а 31 299 россиян заразились ковидом. Это официально максимальные значения за все время пандемии в России.

На МКС уже отсняли большую часть материала для фильма «Вызов» с Юлией Пересильд. 17 октября съёмочная группа планирует вернуться на Землю. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков не особо радуется этим известиям и не видит ничего великого в «подвиге» актрисы, полетевшей на съёмки в космос.

Представительница МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что на следующей неделе в Москву на консультацию приедут члены запрещённой в России террористической организации «Талибан», чтобы получить консультацию. Примечательно, что рассказала Захарова об этом на открытии III Евразийского женского форума (женские права оказались под мощнейшим ударом в Афганистане после захвата власти талибами).

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Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском вузе, признал вину в преступлении и был арестован на два месяца. Заседание суда прошло в больнице, где он проходит лечение

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