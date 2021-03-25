Неограниченно непригодный

Многоуважаемые жители бараков, трущоб, развалюх, старых ржавых бочек (живут и в таких) и прочих помещений, которые в 2021 году как-то неудобно называть жильём. Новости у нас для вас так себе.

Если вы надеялись, что ваши «апартаменты» рано или поздно снесут по причине аварийности, а вас обеспечат чем-то человеческим – реновация всё-таки и прочие социальные подвижки, то увы. Право на крышу над головой у вас имеется по закону, и оно теперь соблюдается: Минстрой разрешил считать такое жилье, как ваше, «ограниченно годным». Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Программа «Доступное жильё» таким образом приобрела новый смысл и заиграла свежими красками. Понятие «ограниченно годный» введено разом для всех, имеющихся на российских просторах домов.

В Минстрое посчитали, что вам можно жить в домах с перекошенными стенами, через щели в которых можно вполне комфортно наблюдать как за жизнью соседей, так и за происходящим во дворе, где есть такие дефекты или повреждения, что, кажется, от малейшего дуновения ветра вся конструкция сложится, словно карточный домик, прямо на головы его обитателей. Главное, чтобы соответствующие чиновники регулярно приходили туда с проверками. И, видимо, в случает чего, подпирали накренившиеся части подручными материалами.

Ну и, вероятно, вешали бы на трещины маячки – они ведь не только предупреждают о прогрессе в разрушении, но ещё и немного укрепляют всю конструкцию. В самом деле, не расселять же всех вас по новостройкам. Если вашему дому присвоили звание «ограниченно годного», о действующих в вашем регионе программах расселения можете смело забыть.

К слову, заслуженный строитель РФ и обладатель множества госнаград Ирек Файзуллин, возглавляющий Минстрой, только в своей официальной декларации он указывает дом в 601,4 кв. м, квартиру в 164,8 кв. м и дачу 235 кв. м, которыми владеет совместно с супругой. Из налогов граждан, в том числе и проживающих в «ограниченно годном» жилье, он в 2020 году получил 73 млн рублей. Интересно, полагается ли ему прибавка за вышеописанное новшество?