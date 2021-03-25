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Источники: Ковид сильно мутировал, бывают самые неожиданные симптомы

Врачи сталкиваются с самыми необычными проявлениями коронавируса и стараются не ставить сразу диагноз пациентам

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Фото: @Pixabay

Коронавирус сильно мутировал, в столице врачи сталкиваются с самыми неожиданными симптомами, а потому даже при признаках простуды пациентам не ставят сразу диагнозы, сообщили «Собеседнику» три источника в системе здравоохранения Москвы.

— COVID-19 постоянно мутирует - бывает так, что у человека просто шум в ушах и никаких других клинических проявлений недуга. Но уже первичный тест на коронавирус дает положительный результат, - рассказал врач «скорой помощи».

По словам другого собеседника издания, при простудных проявлениях пациентам делают экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию, но даже при отрицательном результате делают полный тест. До получения его результатов больной обязан находиться на самоизоляции - с него берут подписку, в которой предупреждают об уголовной ответственности за нарушение этого режима.

— Сейчас врачи стараются не ставить сразу диагноз, например ОРВИ или ангина, именно из-за мутаций ковида - мы всегда подозреваем, что может идти речь именно о коронавирусе, даже если человек был привит и у него нет стандартных признаков этого заболевания вроде потери обоняния, - пояснил источник.

В России в последние дни резко растет число заболевших коронавирусом - впервые с начала пандемии за сутки было выявлено свыше 30 тыс. случаев COVID-19. Число погибших за один день приближается к тысяче, что тоже является антирекордом. За все время пандемии в России выявлено 7 925 176 случаев коронавируса, зафиксировано 221 313 летальных исходов, выздоровели 6 960 024 человека.

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