В Москве на Котляковской улице загорелись бытовки и автомобили

На юге Москвы горят строения и десять автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Котляковской улице загорелись бытовки и автомобили. В настоящее время горят два строения и десять машин», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, по этому адресу находится автосервис.

Площадь возгорания составляет 100 кв. метров. По предварительной информации, пострадавших нет.